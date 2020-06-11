В Мактаарале завершается строительство первых домов

МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В новом микрорайоне Мактааральского района завершается строительство первых двух домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В настоящее время в зданиях установливаются окна, а внутренние отделочные работы завершат в течение двух дней. Кроме того, в 5 домах закрыта уже кровля, в остальных 13 строениях поднимаются стены. Почти завершенные два жилых дома принадлежат компании «Нүрі-Л-Жетысай». В строительной компании работают 130 рабочих и более 20 единиц техники.

«Сейчас строительные работы ведутся согласно установленному графику. Проблем со строительными материалами у нас нет. Достаточно и рабочей силы и техники. В результате мы приближаемся к завершению строительства первых двух домов. Здесь созданы все условия для строителей. Для работы в соответствии с установленным графиком приходится работать в два этапа. В целом, наша компания взяла на себя строительство 20 домов в этом микрорайоне», - говорит мастер компании «Нүрі-Л-Жетысай» Жумагали Айтеков.

Компания «Нурі-Л-Жетысай» лидирует по строительным работам в новом микрорайоне. Специалисты здесь работы и в дождливые дни, так как своевременно проложили дорогу для передвижения техники. В результате в срок заливается фундамент и поднимаются стены новых домов.

В целом, в новом микрорайоне задействовано 37 подрядных организаций. В строительстве 383 жилых домов занято 1334 человека. Возведение этих жилых строений ведется за счет резерва Правительства РК и фондов («Б.Утемуратов», «Салиқалы ұрпақ» и «Бізбеміз»).