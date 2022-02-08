Новости
В Мактаарале ведется строительство птицефабрики
8 Февраля 2022 15:00
Поделиться:
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском сельском округе продолжается строительство птицефабрики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
Новости по темеКусбеги Туркестанской области завоевали две золотые и одну серебряную медали Современную библиотеку построят в Туркестанской области Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
Основная цель фабрики - обеспечить потребителей яйцом и мясом. Ввод птицефабрики проектной стоимостью 850 млн тенге запланирован на 4 этапа. 1-2 этапы строительства птицефабрики осуществляются на личные средства предпринимателя, для выполнения остальных этапов возникает необходимость в получении кредита под льготный процент.
Глава района подробно ознакомился с работой предприятия и дал конкретные поручения руководителям соответствующих отраслей, чтобы они получили поддержку со стороны государства.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
4 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Оставить комментарий
Читайте также
- В Алматинской области начата работа по возмещению ущерба, нанесенного 147-ми субъектам МСБ
- Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты
- Единый пул инвестпроектов поручил определить Президент РК
- Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК
- Касым-Жомарт Токаев: Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047