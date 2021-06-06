В Мактаарале объем сельхозпродукции достиг 4,5 млрд тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Мактааральском районе за 4 месяца 2021 года объем продукции сельского хозяйства достиг 4,5 миллиарда тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В текущем году мактааральскими аграриями посеяно 60,9 тыс. га, из них 34,9 тыс. га хлопковых культур. Кроме того, засеяно 622 гектара овощных культур, произведено 20 048 тонн продукции из капусты и свеклы и 80% из них экспортировано за рубеж.

Мактааральским аграриям поручено в текущем году дополнительно увеличить площадь теплиц на 10 га. В настоящее время созданы теплицы на 6,55 га. Также на 100% выполнено задание по внедрению технологии капельного орошения на площади 165 га.

Глава района также отметил, что, несмотря на отсутствие пастбищ, поголовье скота увеличивается. То есть, увеличилось количество крестьян, которые держат скот на пастбищах и откармливают их дома.

Для повышения плодородия пахотных земель в Мактааральском районе 40 тыс. га земель включены в программу модернизации ирригационных и дренажных систем. Таким образом, приведено в порядок 220 каналов, 208 водоотводов, отремонтировано 149 вертикальных дренажных скважин. В настоящее время полностью завершены работы по строительству 36 каналов общей протяженностью 47 км. В результате, при орошении посевных площадей снизился расход водопроводной воды.



