В Мактаарал прибыло около семи тонн продуктов питания от уйгурского культурного центра

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральский район Туркестанской области поступила гуманитарная помощь из Талдыкорганского областного филиала республиканского культурного центра уйгуров Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Караван помощи был размещен на специальном складе в Атакенте. В дальнейшем его распределят среди пострадавших от подтопления семей.

Нурум Ивуллаев, представитель уйгурского этнокультурного центра в Алматинской области, возглавил талдыкорганскую группу. Караван привез около 7 тонн 140 различных продуктов питания. Фархад Сабитов, член делегации и активист Уйгурского культурного центра, отметил, что долгом каждого гражданина является поддержка своих соотечественников в трудные времена.

«Сегодня мы привезли нашим собратьям мактааральцам продукты из Талдыкоргана. Это наш второй визит. В такой непростой период нам необходимо всем объединиться. В настоящее время прибыл груз на сумму около 2 миллионов тенге. Это 250 кг риса, 100 кг сахара и другие необходимые продукты», - сказал он.

Секретарь Мактааральского районного маслихата Кадыр Сарсекбаев, поприветствовавший караван, от имени местных жителей поблагодарил прибывших земляков за помощь.





Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.