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    15:00, 29 Март 2021 | GMT +6

    В мае завершится ремонт дороги в районе бывшей Бутаковки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались на отсутствие дороги и грязь в районе бывшей Бутаковки. Здесь из-за продолжающегося дождя в болоте застряли автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители в нашу редакцию прислали фотографии и видео.

    В пресс-службе ГКП «Алматы су» сообщили, что сейчас в Медеуском районе Алматы экстренно восстанавливают дорожное покрытие улицы Замартас, расположенной на территории микрорайона Музтау (бывшая Бутаковка).

    «Размытую выпавшими накануне осадками дорогу начали выравнивать и укреплять инертными материалами с рассветом в понедельник. Работы по возведению водопровода и канализации в этой части города, включая асфальтирование центральной улицы микрорайона – Бейсеуова, были полностью завершены еще в прошлом году. Однако благоустройство улиц Айдарлы и Замартас перенесли на текущий год из-за сбоя в графике строительства, вызванного карантинными ограничениями и наступлением зимы. Укладка асфальтобетонного покрытия на этих улицах будет начата с наступлением благоприятных погодных условий. Завершить её планируется в мае текущего года», - сообщили в ведомстве.

    Сообщается, что до реализации проекта по обеспечению населения микрорайона Музтау централизованным водоснабжением и канализацией по заказу ГКП «Алматы су» в 2020 году, инженерных сетей в этом секторе города ранее не существовало.


    Теги:
    Дороги Инфраструктурные проекты Строительство Алматы Благоустройство
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