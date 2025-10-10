В Лондоне продадут номерной знак «1F» — возможен новый рекорд

По оценке организаторов, номерной знак, напоминающий «Формулу-1», может принести от £800 тысяч до £1,2 миллиона. В случае успешной продажи «1F» станет самым дорогим автомобильным номером в истории страны. Предыдущий рекорд принадлежит знаку «25 O», проданному за £518 тысяч и ныне установленному на суперкаре Ferrari LaFerrari.

Аукцион состоится 1 ноября. Впервые знак «1F» был зарегистрирован еще в 1957 году в графстве Эссекс. За десятилетия он украшал множество эксклюзивных автомобилей, включая Ferrari 812 GTS.

— Интерес к уникальным персонализированным номерам не угасает. Самые высокие цены традиционно получают короткие комбинации, хотя нынешний рекорд установлен за трехзначный знак. «1F» уже ранее продавался за крупную сумму, поэтому есть все шансы увидеть новый рекорд, — отметил в беседе с Daily Mail директор RM Sotheby’s по продажам в Великобритании Шолто Гилбертсон.

Рынок персонализированных номеров оценили в £2 млрд

Великобритания остается одним из крупнейших рынков персонализированных регистрационных знаков. По оценкам экспертов, его объем сегодня составляет около £2 миллиардов.

По данным Daily Mail, за последние три десятилетия стоимость персонализированных номеров выросла в разы. Если в 1990-х годах цена составляла £2-10 тысяч, то сейчас многие продаются за £50 тысяч и более.

Профессиональные инвесторы вкладывают сотни тысяч фунтов в редкие комбинации номерных знаков. При этом доходность подобных инвестиций зачастую превышает показатели рынка часов, ювелирных изделий и классических автомобилей.

Мировой рекорд – номер «P-7» из Дубая

Даже при цене в £1,2 миллиона британский «1F» не сможет приблизиться к мировому рекорду. В 2023 году в Дубае был продан номерной знак «P-7» (на котором фактически изображена только цифра 7) за 55 миллионов дирхамов, что составило на тот момент около £12 миллионов.

Это на £5 миллионов больше, чем предыдущий рекорд — номер «1», проданный в 2008 году дубайскому бизнесмену Саиду Абдулу Гаффару Хури, который установил его на свой Rolls-Royce Cullinan и Mercedes G-Wagen.

