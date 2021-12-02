В Лондоне открылась онлайн-неделя казахстанского кино

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - История и современные тренды казахстанского кинематографа стали темой круглого стола, открывшего Онлайн-неделю казахстанского кино в Лондоне, организованную в честь 30-летия Независимости Казахстана Посольством РК в Великобритании совместно с АО «Казахфильм» им. Шакена Айманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В круглом столе приняли участие Посол РК в Великобритании Ерлан Идрисов, заместитель декана по делам факультета и исследовательским инициативам Университета Джорджа Вашингтона профессор Питер Роллберг и почетный профессор киноведения Университета Аберистуита Биргит Боймерс. Модератором выступила докторант кафедры визуальных культур Лондонского университета королевы Марии Асия Исембердиева.

Выступая с приветственным словом, Е. Идрисов отметил, что казахская культура отличается неотъемлемой традицией богатого устного творчества и единения с природой, пронизывающей все сферы жизни казахов. В наши дни, по словам Е. Идрисова, эта традиция все чаще обращается к кино, и казахстанский кинематограф уже на протяжении многих десятилетий славится качественными произведениями, выигрышно соединив в себе лучшие качества советской школы киномастерства с особым степным мировосприятием.

Профессор П. Роллберг согласился с тем, что устное творчество и связанные с ним актерское мастерство, искусство импровизации сильно развиты в казахской культуре. Он подробно остановился на различных этапах развития казахстанского кинематографа, в частности, рассказав о таких фильмах, как «Амангельды», «Наш милый доктор», «Земля отцов», «Султан Бейбарс», а также о легенде казахстанского кино – актере и режиссере Шакене Айманове.

Доклад профессора Б. Боймерс сфокусировался на более позднем периоде – расцвете так называемой «новой волны» и независимого «партизанского кино». Современные тренды казахстанского кинематографа, по ее словам, дают Казахстану новый голос, который все сильнее слышен на крупных международных кинофестивалях.

Она также подчеркнула важность создания условий для развития казахстанского кинематографа, поддержки независимого кино и налаживания связей с международными кинопродюсерами.

«Это дает реальный стимул Казахстану начать говорить на языке, который все еще является его собственным, но в то же время имеет международный резонанс и универсальный контекст. Такое сотрудничество чрезвычайно важно для того, чтобы казахстанские фильмы находили путь к международному зрителю», – подчеркнула профессор.

На Онлайн-неделе казахстанского кино в Великобритании представлены как шедевры классики казахстанского кинематографа, так и более поздние признанные на международном уровне работы казахстанских кинематографистов.

В первый день зрителям был представлен фильм «Султан Бейбарс» режиссера Булата Мансурова, рассказывающий историю кипчакского мальчика, некогда увезенного в рабство и ставшего правителем Египта. К концу своей длинной и драматической жизни, познав власть, любовь, разочарование и сжигающую душу тоску по Родине, главный герой картины возвращается туда, где жили его предки – в родные казахские степи.

Онлайн-показы сопровождаются эксклюзивными интервью с актерами и режиссерами, проведенными при содействии британских кинокритиков. В интервью приняли участие:

- известный казахстанский актер Дулыга Акмолда, сыгравший роль второго плана в фильме «Молитва Лейлы». Фильм рассказывает о жизни казахского аула в Семипалатинской области, который находится в эпицентре испытаний ядерного оружия. Фильм был снят режиссером Сатыбалды Нарымбетовым, который скоропостижно скончался в 2021 году;

- Нариман Туребаев, известный казахстанский кинорежиссер, снявший фильм «Приключение» по мотивам повести Федора Достоевского «Белые ночи»;

- актер и режиссер Санжар Мади. Он сыграл главную роль в фильме «Амре», рассказывающем историю Амре Кашаубаева, который первым в мире представил европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент – домбру;

- кинорежиссер Адильхан Ержанов, чей фильм «Желтая кошка» был выдвинут от Казахстана на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в 2022 году.

Все фильмы в рамках недели кино представлены на английском языке или на казахском/русском языках с английскими субтитрами.

Все фильмы и интервью доступны здесь до 15 декабря 2021 года.