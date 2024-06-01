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    13:09, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    В Кульсары ведется капитальный ремонт кровли и фасадов 36 многоэтажных домов

    кульсары
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    В городе Кульсары Атырауской области продолжается ремонт кровли и фасадов 36 многоэтажных домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Также сегодня определены подрядные организации в 18 домах, начаты наружные работы в 13 домах.

    Данные работы выполняют 4 учреждения с численностью более 100 человек.

    Ранее также сообщалось, что уровень воды реки Жайык в селе Индербор Атырауской области спадает.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Пострадавшие Жилье Строительство Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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