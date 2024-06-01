В Кульсары ведется капитальный ремонт кровли и фасадов 36 многоэтажных домов

В городе Кульсары Атырауской области продолжается ремонт кровли и фасадов 36 многоэтажных домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Также сегодня определены подрядные организации в 18 домах, начаты наружные работы в 13 домах.

Данные работы выполняют 4 учреждения с численностью более 100 человек.

Ранее также сообщалось, что уровень воды реки Жайык в селе Индербор Атырауской области спадает.