08:36, 01 Июнь 2024 | GMT +6
Уровень воды реки Жайык в селе Индербор Атырауской области спадает
Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 1 июня т.г. по сравнению с 08:00 31 мая представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
с. Индербор -7 см, уровень воды - 941 см, критический уровень - 845 см.
с. Махамбет - 0 см, уровень воды - 1014 см, критический уровень - 850 см.
г. Атырау - 0 см, уровень воды, 600 см, критический уровень - 550 см.
с. Жанаталап - 0 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.
с. Еркинкала - 0 см , уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.