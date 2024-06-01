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    08:36, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Уровень воды реки Жайык в селе Индербор Атырауской области спадает

    жайык
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 1 июня т.г.  по сравнению с 08:00 31 мая представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

     

    с. Индербор -7 см, уровень воды - 941 см, критический уровень - 845 см.

    с. Махамбет - 0 см, уровень воды - 1014 см, критический уровень - 850 см.

    г. Атырау - 0 см, уровень воды, 600 см, критический уровень - 550 см.

    с. Жанаталап - 0 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.

    с. Еркинкала - 0 см , уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Вода Река Жайык Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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