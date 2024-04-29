Сегодня с утра в городе Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах Атырауской области уложено 18 тысяч мешкотар и отсыпано 70 тонн инертных материалов. В Кульсары откачали более 105 тысяч кубометров воды с помощью передвижных насосных станций и мотопомп. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

– По республике отведена вода из 7 048 частных жилых домов и 2 834 дворовых территорий, вернулись в свои дома 38 859 человек. В эвакопунктах остаются 6 707 человек, с ними работают психологи и медицинские работники департаментов по чрезвычайным ситуациям, Центра медицины катастроф МЧС. Службами гражданской защиты, волонтерами и привлеченными организациями продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, – сказал Аскар Шарип на площадке в СЦК.

По его данным, всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 19 тысяч человек и 2 694 единицы техники, 327 водооткачивающих средств и 231 плавательное средство, 7 воздушных судов.

Как сообщалось ранее, председатель общественого штаба в Кульсары Еркул Даулетбаев рассказал о работе, проводимой с населением во время ЧС.

Напомним, С 7 апреля на территории Атырауской области было объявлено чрезвычайное положение природного характера.