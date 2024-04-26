РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:19, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Очень много провокаторов — общественный штаб о работе во время ЧС в Кульсары

    паводок Кульсары
    Фото: Правительство РК

    Председатель общественого штаба в городе Кульсары Атырауской области Еркул Даулетбаев рассказал о работе, проводимой с населением во время ЧС. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

    — Воспользовавшись режимом чрезвычайной ситуации и паводком, в Кульсары активизировались провокаторы и деструктивные группы людей, которые начали распространять среди населения негативную и ложную информацию. Общественный штаб был создан с целью сохранения мира и спокойствия в Жылыойском районе. Наши активисты предоставляют только достоверную информацию населению. За две недели мы обработали обращения более чем трех тысяч человек, оказав правовую поддержку, — сказал Еркул Даулетбаев.

    В состав общественного штаба входят юристы, нотариусы, представители СМИ, предприниматели, активисты. Специалисты оказывают правовые и консультационные услуги пострадавшим от паводка.

    Также общественным штабом налажен вопрос распространения гуманитарной помощи через четыре пункта, доставки медикаментов больным через медицинских работников.





     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Общество Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!