Председатель общественого штаба в городе Кульсары Атырауской области Еркул Даулетбаев рассказал о работе, проводимой с населением во время ЧС. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

— Воспользовавшись режимом чрезвычайной ситуации и паводком, в Кульсары активизировались провокаторы и деструктивные группы людей, которые начали распространять среди населения негативную и ложную информацию. Общественный штаб был создан с целью сохранения мира и спокойствия в Жылыойском районе. Наши активисты предоставляют только достоверную информацию населению. За две недели мы обработали обращения более чем трех тысяч человек, оказав правовую поддержку, — сказал Еркул Даулетбаев.

В состав общественного штаба входят юристы, нотариусы, представители СМИ, предприниматели, активисты. Специалисты оказывают правовые и консультационные услуги пострадавшим от паводка.

Также общественным штабом налажен вопрос распространения гуманитарной помощи через четыре пункта, доставки медикаментов больным через медицинских работников.









