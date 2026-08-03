В КУИС опровергли информацию о суициде осужденных в колонии Алматы

В социальных сетях распространилась информация о том, что в одном из исправительных учреждений Алматы якобы покончили с собой двое осужденных. В Комитете уголовно-исполнительной системы прокомментировали данную информацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве заявили, что распространяемые сообщения не соответствуют действительности.

— Распространяемая информация о якобы совершении суицида двумя осужденными в учреждениях Алматы не соответствует действительности, — сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы.

В КУИС отметили, что учреждения уголовно-исполнительной системы города, как и вся система в целом, функционируют в штатном режиме.

Обстановка остается стабильной.

Вместе с тем в комитете напомнили, что за распространение заведомо ложной информации законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность.

В ведомстве призвали граждан и представителей средств массовой информации руководствоваться исключительно официальными и достоверными источниками информации.

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