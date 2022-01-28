В критический момент кадровый и человеческий потенциал партии не были задействованы в полной мере - Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит сконцентрироваться на следующих приоритетах.
«Первое - укрепление солидарности в рядах партии, консолидация всех конструктивных сил общества. Нужно активнее вовлекать в свои ряды представителей разных общественно-политических кругов, реальных лидеров, обладающих доверием сограждан. К сожалению, мы увидели, что таких людей в партии недостаточно», - сказал Глава государства.
По словам Президента, в критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере.
Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».
Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».
- Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
- Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
- На 55% обновился высший представительный орган партии «Nur Otan»
- Внесены изменения в Устав партии «Nur Otan»
- Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства
- Специальный указ о благотворительности от крупного бизнеса планирует выпустить Президент РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана