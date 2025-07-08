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    02:17, 08 Июль 2025 | GMT +5

    В Красном море затонул греческий сухогруз, атакованный хуситами

    Сухогруз Magic Seas, атакованный йеменскими хуситами затонул в Красном море, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Al Masirah

    — Судно Magic Seas полностью затонуло в результате удара, нанесенного нашими вооруженными силами в ответ на многократные нарушения со стороны судовладельца, игнорировавшего запрет на проход в оккупированные палестинские порты, — заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

    Сухогруз был атакован вблизи йеменского побережья 6 июля. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, нападавшие подошли к сухогрузу на моторных лодках и атаковали при помощи стрелкового оружия, гранатометов, беспилотных надводных аппаратов. В результате судно получило повреждения и стало набирать воду, на нем начался пожар.

    Представитель оператора судна — греческой компании Stem Shipping — ранее сообщил, что все 19 членов экипажа, покинувшие сухогруз, находятся в безопасности. Magic Seas перевозил черный металл и удобрения из Китая в Турцию.

    Ранее Трамп заявил, что принимает на слово заверения хуситов о соблюдении достигнутого перемирия, согласно которому предполагается прекращение атак хуситов на американские суда в обмен на остановку ударов США по повстанцам в Йемене.

    Теги:
    Хуситы Мировые новости Йемен
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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