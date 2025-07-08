В Красном море затонул греческий сухогруз, атакованный хуситами

— Судно Magic Seas полностью затонуло в результате удара, нанесенного нашими вооруженными силами в ответ на многократные нарушения со стороны судовладельца, игнорировавшего запрет на проход в оккупированные палестинские порты, — заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

Сухогруз был атакован вблизи йеменского побережья 6 июля. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, нападавшие подошли к сухогрузу на моторных лодках и атаковали при помощи стрелкового оружия, гранатометов, беспилотных надводных аппаратов. В результате судно получило повреждения и стало набирать воду, на нем начался пожар.

Представитель оператора судна — греческой компании Stem Shipping — ранее сообщил, что все 19 членов экипажа, покинувшие сухогруз, находятся в безопасности. Magic Seas перевозил черный металл и удобрения из Китая в Турцию.

Ранее Трамп заявил, что принимает на слово заверения хуситов о соблюдении достигнутого перемирия, согласно которому предполагается прекращение атак хуситов на американские суда в обмен на остановку ударов США по повстанцам в Йемене.