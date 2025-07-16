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    02:27, 16 Июль 2025 | GMT +5

    В Костанайской области жители сразу нескольких сел остались без воды

    Жители нескольких сел Костанайской области уже третий месяц остаются без воды: после отключения нового водопровода люди вынуждены покупать питьевую воду за свой счёт, в то время как подрядчик и коммунальное предприятие продолжают судебные споры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода снег
    Фото: freepik

    В Костанайской области продолжается острая проблема с водоснабжением в селах Ворошиловка, Станционное и Приуральск в Карабалыкском районе. Несмотря на завершение строительства водопровода в 2023 году, с мая текущего года подача воды прекращена — по инициативе подрядной организации.

    Жители возмущены сложившейся ситуацией. По их словам, все началось после подключения нового водопровода в 2023 году.

    — Который раз уже собираемся по поводу воды. Обращались и в вышестоящие, и в нижестоящие инстанции — везде отмахиваются. С октября 2023-го до мая 2025-го у нас была вода, никаких жалоб, всё нормально. А 9 мая нас отключили. Говорят, подрядчики не могут договориться. И вот в такую жару — без воды, — выступили сельчане с обращением в социальных сетях.

    Люди отмечают, что с октября по май водоснабжение было стабильным, они платили по счётчикам, а теперь вынуждены покупать воду по 1000 тенге за куб, при этом подвоз осуществляется не каждый день — в праздники и выходные вода недоступна.

    Жители требуют ответа от подрядчика, местных властей и коммунального предприятия. Они устали от обещаний и судебной волокиты.

    В местном акимате пояснили, что срок сдачи объекта в эксплуатацию был 30 июня 2025 года, но подрядчик не выполнил пуско-наладочные работы и не передал водопровод в управление. Заказчик — отдел строительства — обратился в суд с требованием завершить работы и устранить нарушения. На объекте зафиксировано более 80 аварий, устранение которых проводилось без согласования и с применением несертифицированных материалов.

    — В связи с этим в суд подан иск с требованием провести пуско-наладочные работы и привести объект в соответствие строительным нормам. Вопрос возможности эксплуатации водопровода будет решен по завершении судебного процесса. До устранения проблем обеспечивается альтернативное водоснабжение, — сообщили в ведомстве.

    Так, в селе Ворошиловка осуществляется подворный подвоз питьевой воды силами ГКП «Жылу». В селе Станционное организован бесплатный подвоз воды с заполнением общественных колодцев. В селе Приуральск доставку воды осуществляют хозяйствующие субъекты.

    Позже местные исполнительные органы уточнили, что 15 июля 2025 года с жителями указанных населенных пунктов была проведена дополнительная разъяснительная работа.

    Ранее сообщалось, что на проблемы с питьевой водой жалуются жители села в Карагандинской области.

    Теги:
    Село Регионы Казахстана Костанайская область Вода Дефицит воды
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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