На проблемы с питьевой водой жалуются жители села в Карагандинской области

В селе, расположенном около 200 километров от Балхаша, по словам жителей, вода из крана поступает всего несколько часов в день, а ее качество иногда вызывает нарекания. 9 июля местные жители сообщили о появлении мутной воды с неприятным запахом, что вызвало обеспокоенность. По их словам, вместо привычной питьевой воды по трубам текла жидкость с посторонними примесями.

В ответ на жалобы специалисты ТОО «Балхаш Су» провели внеплановую проверку водопроводных сетей. В холодной воде загрязнений не обнаружили, однако выявили несанкционированное смешение горячей и холодной воды в одном из узлов системы, что могло стать причиной ухудшения качества воды, говорят в акимате города Балхаш.

Так же они добавили, что после проведения гидравлической промывки ситуация стабилизировалась, и вода подается в обычном режиме.

В 2024 году в поселке была проведена реконструкция системы водоснабжения — новая сеть проложена до границ земельных участков жителей. Однако подключение от границы участка непосредственно к домам остается на ответственности самих жителей. В настоящее время старые водопроводные сети постепенно отключаются, а новая линия вводится в эксплуатацию. На период перехода местная власть организовала подвоз питьевой воды.

— Несмотря на готовность новой системы к эксплуатации, большинство жителей не спешат с выполнением переврезки, продолжая пользоваться изношенными внутренними сетями. В настоящее время старый водовод поэтапно отключается по улицам, а в работу запускается новая линия. Жители были обязаны в ускоренном порядке подключиться к новой системе. На период отключения организован подвоз питьевой воды. В качестве поддержки со стороны акимата предоставлены бесплатно два экскаватора и два водовоза, — прокомментировали в акимате города Балхаш.

Ранее сообщалось, что 5,1 млрд тенге возвращенных активов выделены на водопровод в Карагандинской области.