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    10:42, 12 Июль 2025 | GMT +5

    5,1 млрд тенге возвращенных активов выделены на водопровод в Карагандинской области

    В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию инфраструктуры и обеспечению населения качественной питьевой водой из Специального государственного фонда Правительством выделено свыше 5 млрд тенге на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Карагандинской области.

    В двух селах Карагандинской области впервые появится центральный водопровод
    Фото: акимат Карагандинской области

    Финансирование осуществляется за счёт возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

    Проекты реализуются в нескольких населённых пунктах области – Караганде, в селах Тихоновке, Садовом, Колхозном, Актереке, Алихан, а также на станции Коктенколь.

    Работы проводятся в связи с высоким уровнем износа коммуникаций. Большинство сетей эксплуатировались десятилетиями без капитального ремонта, что приводило к авариям, перебоям в подаче воды и жалобам населения. Завершить все работы планируется до конца текущего года.

    На сегодня в Казахстане идет реализация плана поэтапного обеспечения питьевой водой. Согласно данным Министерства промышленности и строительства РК, доступ к услугам водоснабжения по Караганде составляет 99,4%, в сельской местности — 97,9%.

    Ранее сообщалось, что 11 тысяч жителей СКО получат доступ к питьевой воде за счет возвращенных активов.

    Теги:
    Возврат активов Регионы Вода Карагандинская область ЖКХ
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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