В Костанайской области выбирают операторов по поставке дизтоплива для аграриев

Об этом сообщается на сайте управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области.

Ведомство проводит прием заявок от потенциальных операторов по поставке дизельного топлива сельскохозяйственным формированиям региона.

— Прием заявок осуществляется с 2 по 10 июля 2025 года включительно по адресу: город Костанай, проспект Аль-Фараби, 56, индекс 110000. Телефоны: 8 (7142) 53-04-71, 54-27-95, 54-27-11. Email: dcx@kostanay.gov.kz, — сообщается на сайте.

В списке документов числится заявка, ценовое предложение с указанием наценки за услуги (приобретение, доставка, хранение, поставка топлива), подтверждение опыта реализации нефтепродуктов (не менее 2 лет), справки и другая необходимая документация. Более подробно со списком документов можно ознакомиться здесь.

Позже пройдет заседание комиссии по отбору региональных операторов.

— Управление сельского хозяйства приглашает заинтересованные организации подать заявки и принять участие в обеспечении бесперебойных поставок топлива для аграриев региона в предстоящий сезон, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что дизель для фермеров планируют маркировать цветом.