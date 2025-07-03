РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 02 Июль 2025 | GMT +5

    В Костанайской области выбирают операторов по поставке дизтоплива для аграриев

    Прием заявок осуществляется с 2 по 10 июля 2025 года включительно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Костанайской области выбирают операторов по поставке дизтоплива для аграриев
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Об этом сообщается на сайте управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области.

    Ведомство проводит прием заявок от потенциальных операторов по поставке дизельного топлива сельскохозяйственным формированиям региона.

    — Прием заявок осуществляется с 2 по 10 июля 2025 года включительно по адресу: город Костанай, проспект Аль-Фараби, 56, индекс 110000. Телефоны: 8 (7142) 53-04-71, 54-27-95, 54-27-11. Email: dcx@kostanay.gov.kz, — сообщается на сайте.

    В списке документов числится заявка, ценовое предложение с указанием наценки за услуги (приобретение, доставка, хранение, поставка топлива), подтверждение опыта реализации нефтепродуктов (не менее 2 лет), справки и другая необходимая документация. Более подробно со списком документов можно ознакомиться здесь.

    Позже пройдет заседание комиссии по отбору региональных операторов.

    — Управление сельского хозяйства приглашает заинтересованные организации подать заявки и принять участие в обеспечении бесперебойных поставок топлива для аграриев региона в предстоящий сезон, — говорится в заявлении.

    Ранее стало известно, что дизель для фермеров планируют маркировать цветом.

    Теги:
    Сельское хозяйство Аграрии Дизтопливо Топливо Регионы Казахстана Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают