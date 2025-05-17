Борьба со спекуляцией: в Казахстане дизель для фермеров будут маркировать цветом

Теперь горючее с каждого нефтеперерабатывающего завода будет иметь свой цвет: синий — с Шымкентского НПЗ, жёлтый — с Атырауского, красный — с Павлодарского. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК.

Как пояснили в ведомстве, покраска топлива применяется с 2023 года. Это мера доказала свою эффективность — объёмы незаконного оборота снизились. Если ранее от фермеров поступали заявки до миллиона тонн в год, то сейчас реальные потребности составляют около 800 тысяч тонн.

- Маркировка топлива позволяет отслеживать его путь и предотвращать нецелевое использование. Это важный элемент системы контроля, которая включает также использование PIN-кодов и виртуальных складов, — сообщили в Минэнерго.

По данным министерства, в весенне-полевой сезон 2024 года запланировано распределение 400,9 тыс. тонн удешевлённого дизеля. Из них уже отгружено более 238 тысяч тонн.

Ответственность на местах

На заседании правительства Премьер-министр РК отдельно подчеркнул важность контроля за распределением топлива.

- Это зона ответственности в первую очередь акиматов. На сегодня уже отгружено более 200 тысяч тонн. Недопустимы факты их нецелевого использования, спекулятивной реализации и создания искусственного дефицита, — заявил Олжас Бектенов.

В случае выявления нарушений, такие факты рассматриваются на региональных штабах с участием представителей Комитета госдоходов, Агентства по финмониторингу, конкуренции и местных правоохранительных органов.

Минэнерго продолжит работу по усилению прозрачности распределения топлива и будет оперативно реагировать на любые попытки его нелегального использования.

Премьер-министр поручил завершить посевную в установленные сроки.

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