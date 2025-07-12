В Костанайской области утвердили трассу магистрального газопровода

О строительстве газопровода сообщалось накануне: проект, стоимость 500 млрд тенге призван решить проблему дефицита газа в регионе. Магистраль начнут тянуть из Актюбинской области. Как пояснил на встрече с журналистами аким Костанайской области Кумар Аксакалов, ПСД готова, была пройдена экспертиза. Также утвердили трассировку газопровода. Помимо этого, достигнуты договоренности с землепользователями по освобождению земель.

— Объем изъятой земли незначителен, ущерб для сельхозпроизводителей минимален — аналогично проектам ветровых электростанций, — уточнил глава региона.

Кроме того, разрабатывается план по обеспечению региона дополнительными объемами природного газа с помощью ремонта существующего трубопровода 1965 года постройки. Действующий магистральный газопровод — один из самых старых в стране. Старше него только система Бухара — Урал. Из-за ветхого состояния прокачка газа ограничена — увеличение давления приводит к порывам. В настоящее время через трубопровод прокачивается порядка 1,1 миллиарда кубометров газа в год.

Ремонт трубопровода позволит прокачивать дополнительно до 500 миллионов кубометров газа. По его словам, в ближайшие дни ожидается выдача технических условий на эти объемы.

Напомним, поручение по строительству магистрального газопровода от Актюбинской области до Костаная дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Костанайскую область.