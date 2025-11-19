Движение ограничили в Костанайской области из-за непогоды

Ограничение действует на участке автодороги «Костанай – Аулиеколь – Сурган», с 108 по 218 км (от поселка Аулиеколь до села Октябрьское).

По данным нацкомпании, ограничение связано с ухудшением погодных условий.

Ориентировочное время открытия дороги — 19 ноября 2025 года в 17:00.

Ранее в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана.