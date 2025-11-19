РУ
    13:31, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили в Костанайской области из-за непогоды

    Сегодня с 13:40 в Костанайской области временно введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта, передает Kazinform со ссылкрй на КазАвтоЖол. 

    Дорога, трасса зимой Қыста жол, тас жол
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Ограничение действует на участке автодороги «Костанай – Аулиеколь – Сурган», с 108 по 218 км (от поселка Аулиеколь до села Октябрьское).

    По данным нацкомпании, ограничение связано с ухудшением погодных условий.

    Ориентировочное время открытия дороги — 19 ноября 2025 года в 17:00.

    Ранее в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана. 

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Трассы Костанайская область Непогода Закрытие дорог
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
