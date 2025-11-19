13:31, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5
Движение ограничили в Костанайской области из-за непогоды
Сегодня с 13:40 в Костанайской области временно введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта, передает Kazinform со ссылкрй на КазАвтоЖол.
Ограничение действует на участке автодороги «Костанай – Аулиеколь – Сурган», с 108 по 218 км (от поселка Аулиеколь до села Октябрьское).
По данным нацкомпании, ограничение связано с ухудшением погодных условий.
Ориентировочное время открытия дороги — 19 ноября 2025 года в 17:00.
