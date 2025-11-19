Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 19 ноября

По данным «КазАвтоЖол», с 9 ноября в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий – с обильными осадками и интенсивным движением большегрузного транспорта – введено ограничение движения для всех видов транспортных средств автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области – село Тимирязево).

Кроме того, с 5 ноября до окончания зимнего периода действует ограничение движения в Восточно-Казахстанской области. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное-город Серебрянск.

Напомним, 19 ноября в 12 регионах Казахстана и в Астане ожидается штормовая погода с туманом в ночные и утренние часы, местами — гололедом и метелью. В отдельных областях прогнозируются усиление ветра до 15–20 м/с.



