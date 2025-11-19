РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:05, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Туман накроет Астану и большую часть Казахстана 19 ноября

    В 12 регионах Казахстана и в Астане ожидается штормовая погода 19 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Казгидромет».

    метель, снег, туман, боран, қар, погода, ауа райы
    Фото: Kazinform

    В Астане ночью и утром ожидается туман.

    На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

    Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.

    Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман.

    Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юго-востоке области 15-18 м/с.

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

    На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

    Ночью и утром на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

    Ночью и утром на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается туман.

    На западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, днем низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

    Теги:
    Погода Казгидромет Штормовое предупреждение
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают