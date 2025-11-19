Туман накроет Астану и большую часть Казахстана 19 ноября

В Астане ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юго-востоке области 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается туман.

На западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, днем низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.