Аким Костанайской области Кумар Аксакалов проверил ход ремонтных и строительных работ социальных объектов

Первым пунктом поездки стал теннисный центр в микрорайоне Береке. Глава региона ознакомился с ходом строительства спортивного объекта и оценил темпы выполнения работ.

— Улучшение социальной инфраструктуры — это прямой результат поручения Главы государства и наглядная реализация курса «Справедливого Казахстана». Мы видим, как строятся новые объекты, модернизируются существующие, создаются условия для качественной и доступной помощи тем, кто в ней особенно нуждается, — подчеркнул глава региона.

Считается, что теннисный центр станет площадкой для крупных республиканских и международных соревнований, а также подготовки юных спортсменов.

Фото: акимат

— У нас в области уже есть призеры по настольному теннису. Спорт развивается, и такие современные объекты помогут добиться новых результатов. Это олимпийский вид спорта, и мы должны соответствовать международным требованиям. Наша главная задача — обеспечить условия, способствующие ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям спортом для молодежи, — заключил Кумар Аксакалов.

Стоимость проекта составляет почти 1,7 млрд тенге. Подрядчиком выступает местная компания — ТОО «Статус Трейд». Объект будет включать два функциональных блока — спортивную и административно-бытовую зоны.

Фото: акимат

— В Костанае продолжается строительство Центра настольного тенниса, который станет одним из крупнейших специализированных спортивных объектов региона. Объект возводится по олимпийским стандартам и будет соответствовать всем требованиям для проведения соревнований международного уровня, — рассказал в ходе презентации руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Дидар Тлеубаев.

Общая площадь здания составит 2,6 тысячи квадратных метров. Спортивный зал рассчитан на 12 теннисных столов и трибуны на 100 зрительских мест. Пропускная способность — до 150 человек одновременно. Административный блок будет включать душевые, раздевалки и кабинеты для персонала. Объект будет полностью доступен для маломобильных граждан.

Фото: акимат

По его словам, завершить основной корпус планируется до конца 2025 года, ввод в эксплуатацию намечен на октябрь 2026.

За последние три года в области построено 18 новых спортивных объектов, до конца текущего года будут введены в эксплуатацию еще три. К слову, в будущем планируется претворять в жизнь и другие центры по узким спортивным направлениям.

Еще одним объектом стал центр для детей с особыми потребностями. До конца года он распахнет свои двери для 60 девочек и мальчиков, которые нуждаются в постоянной реабилитации.

— Мы создаем не просто здание, а полноценную систему помощи, которая охватит сотни детей, улучшит качество их жизни и даст возможность семьям чувствовать поддержку со стороны государства, — заявил глава региона.

По информации заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Алии Мекебаевой, на реконструкцию объекта выделено 352,4 млн тенге из местного бюджета. Общая площадь двухэтажного здания с подвалом составляет 2,1 тыс. кв. м, проектная мощность — 60 койко-мест.

Фото: акимат

— Нынешний центр реабилитации в области рассчитан всего на 20 мест, и не может охватить всех нуждающихся — ежегодно лечение там получают около 400 детей. С открытием нового центра эта цифра возрастет до 1300 детей в год. Причем срок курса увеличится с 14 до 21 дня, — отметила Алия Мекебаева.

Центр будет состоять из нескольких функциональных блоков — это жилые помещения для детей с психоневрологическими патологиями, которые займут с первого по четвертый корпус резиденции. Пятый корпус будет предназначен для оказания специальных реабилитационных услуг, включая конференц-зал, пищеблок, кабинеты логопеда, механотерапии и сенсорная комната, кабинетов гончарного, швейного мастерства и столярный цех. В шестом блоке все будут соляная и шунгитовая комнаты, столовая, также кабинеты дефектолога и энерготерапии. В седьмом корпусе все предназначено для водных процедур: бассейн с переменной глубиной, сауна, душевые, бальнеотерапия, иммерсионные ванны.

Фишкой станет наличие высокотехнологичного оборудования, включая локоматы — системы с компьютерным управлением для восстановления навыков ходьбы у детей, которые никогда не ходили. Кумар Аксакалов заявил, что приобретение такого аппарата станет прорывом для области.

Стоит отметить, что центр разместился на месте бывшей региональной резиденции. Помимо основного предназначения, он создаст 77 новых рабочих мест. Отбор специалистов уже начался.