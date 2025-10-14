В Костанае хотят привлечь нового разработчика генплана города

Об этом рассказал аким города Марат Жундубаев во время очередного аппаратного совещания. Уточняется, что документ уже не отражает современные реалии и не учитывает новые направления градостроительного развития.

Ранее для подготовки обновлённого генплана был проведён конкурс, однако выбранная компания не справилась с задачей. В городском акимате считают, что подрядчик оказался недостаточно компетентным и не обладает нужным опытом в сфере градостроительства. Сейчас рассматривается возможность расторжения договора и выбора нового исполнителя.

По словам представителей акимата, сложившаяся ситуация стала следствием особенностей системы государственных закупок: при проведении тендера нельзя заранее ограничить участие или ужесточить требования к квалификации участников. В итоге победителем стала организация, не имеющая соответствующего опыта в разработке градостроительных проектов.

О том, что генеральный план города будут корректировать стало известно в октябре 2025 года.