    09:14, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Костанае хотят привлечь нового разработчика генплана города

    В Костанае планируют заново пересмотреть генеральный план развития города, действующий с 2020 года и рассчитанный до 2035, передает корреспондент агентства Kazinform.

    к
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Об этом рассказал аким города Марат Жундубаев во время очередного аппаратного совещания. Уточняется, что документ уже не отражает современные реалии и не учитывает новые направления градостроительного развития.

    Ранее для подготовки обновлённого генплана был проведён конкурс, однако выбранная компания не справилась с задачей. В городском акимате считают, что подрядчик оказался недостаточно компетентным и не обладает нужным опытом в сфере градостроительства. Сейчас рассматривается возможность расторжения договора и выбора нового исполнителя.

    По словам представителей акимата, сложившаяся ситуация стала следствием особенностей системы государственных закупок: при проведении тендера нельзя заранее ограничить участие или ужесточить требования к квалификации участников. В итоге победителем стала организация, не имеющая соответствующего опыта в разработке градостроительных проектов.

    О том, что генеральный план города будут корректировать стало известно в октябре 2025 года.

    Дарья Аверченко
    Автор
