РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:36, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Костанае газовая компания брала деньги за бесплатные услуги

    В Костанае жители платили за подключение к газу, хотя эти услуги должны предоставляться бесплатно. Проверка выявила нарушение, компания оштрафована и обязана вернуть людям переплаченные деньги, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги калькулятор
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Костанайской области защитил права потребителей, столкнувшихся с незаконным взиманием платы за подключение к газу. По информации департамента, в 2024 году проведена внеплановая проверка деятельности Костанайского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ». Основанием стало обращение прокуратуры области.

    Проверка была направлена на установление законности взимания платы за первичное подключение к газораспределительным системам, пуск газа и опломбирование приборов учета.

    Согласно Закону «О естественных монополиях», субъект монополии обязан обеспечивать равный доступ к регулируемым услугам и не вправе предъявлять дополнительные требования, не предусмотренные законодательством. Перечень этапов подключения к сетям, установленный статьей 24 Закона, не содержит оснований для оплаты пуска газа и опломбирования счетчиков.

    Однако проверки показали, что филиал «QAZAQGAZ AIMAQ» взимал плату за данные услуги. В период с января 2022 года по декабрь 2023 года платные услуги по подключению к газовым сетям были оказаны 11 909 потребителям на общую сумму 118,9 млн тенге.

    По итогам проверки компания привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 164 КоАП РК. Постановлением уполномоченного органа на АО «QAZAQGAZ AIMAQ» наложен штраф в размере 5,9 млн тенге.

    В целях восстановления нарушенных прав потребителей департамент потребовал обеспечить возврат незаконно полученных средств.

    Ранее средства за незаконное подключение к газу вернули по потребителям в Туркестанской области.

    А в Шымкенте монополиста обязывают снизить тариф на отопление.

    Теги:
    Закон и право Регионы Костанайская область Газ
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают