В Костанае газовая компания брала деньги за бесплатные услуги

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Костанайской области защитил права потребителей, столкнувшихся с незаконным взиманием платы за подключение к газу. По информации департамента, в 2024 году проведена внеплановая проверка деятельности Костанайского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ». Основанием стало обращение прокуратуры области.

Проверка была направлена на установление законности взимания платы за первичное подключение к газораспределительным системам, пуск газа и опломбирование приборов учета.

Согласно Закону «О естественных монополиях», субъект монополии обязан обеспечивать равный доступ к регулируемым услугам и не вправе предъявлять дополнительные требования, не предусмотренные законодательством. Перечень этапов подключения к сетям, установленный статьей 24 Закона, не содержит оснований для оплаты пуска газа и опломбирования счетчиков.

Однако проверки показали, что филиал «QAZAQGAZ AIMAQ» взимал плату за данные услуги. В период с января 2022 года по декабрь 2023 года платные услуги по подключению к газовым сетям были оказаны 11 909 потребителям на общую сумму 118,9 млн тенге.

По итогам проверки компания привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 164 КоАП РК. Постановлением уполномоченного органа на АО «QAZAQGAZ AIMAQ» наложен штраф в размере 5,9 млн тенге.

В целях восстановления нарушенных прав потребителей департамент потребовал обеспечить возврат незаконно полученных средств.

