В Коста-Рике пройдут президентские и парламентские выборы

Согласно конституции, действующий президент Родриго Чавес Роблес не имеет права баллотироваться на второй срок подряд. Для определения победителя может потребоваться проведение двух туров, если ни один из кандидатов не наберет более 40% голосов избирателей в первом туре.

Всего на высший государственный пост Коста-Рики претендуют 20 кандидатов. Фаворитами предвыборной гонки, согласно большинству прогнозов, являются преемница действующего президента Лаура Фернандес, представляющая правую Суверенную народную партию, экс-глава Фонда соцобеспечения Альваро Рамос от партии «Национальное освобождение» и бывшая первая леди Клаудия Доблес, баллотирующаяся от левоцентристской Коалиции гражданской повестки дня.

Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, проведенного Центром политических исследований Университета Коста-Рики (CIEP-UCR), лидером президентской гонки является Лаура Фернандес, уровень поддержки которой находится в диапазоне от 40,8% до 46,8%. Второе место в рейтинге занимает Альваро Рамос с показателями от 7,2% до 11,2%, замыкает тройку лидеров Клаудия Доблес, чей электоральный потенциал оценивается в пределах от 6,6% до 10,6%. При этом доля неопределившихся избирателей за несколько дней до голосования составляет от 23,2% до 28,8%.

Программы кандидатов

Лидер предвыборной гонки Лаура Фернандес является верным соратником действующего главы государства, с 2024 года занимала должность министра при президенте, которую совмещала с должностью министра планирования и экономической политики. К основным пунктам предвыборной кампании Фернандес относятся оптимизация бюджетных расходов, стимулирование инвестиционной активности и снижение административных барьеров. В сфере безопасности предлагается усиление пенитенциарной системы через строительство спецтюрем для лидеров банд, введение режима ограниченных гражданских прав в криминогенных районах и упрощение процедуры экстрадиции за тяжкие преступления. Ключевыми приоритетами программы остаются политика «железной руки» в отношении криминала, расширение рынка труда и защита традиционных семейных устоев.

Предвыборная платформа Альваро Рамоса, который позиционирует себя как опытный технократ, способный исправить управленческие ошибки последних лет, базируется на концепции «умной безопасности» — интеграции высоких технологий в борьбу с криминалом при одновременном укреплении границ и увеличении штата полиции. В экономической сфере кандидат намерен стимулировать туризм и проекты устойчивого развития через систему налоговых льгот, а также модернизировать правовую базу для активизации государственно-частного партнерства. Значительное место в его программе отведено комплексной реформе национальной системы здравоохранения. В разные периоды своей карьеры политик являлся руководителем аппарата министерства финансов, возглавлял Пенсионный фонд и занимал должность исполнительного президента Фонда социального обеспечения Коста-Рики

Клаудия Доблес, жена президента страны в 2018–2022 годах Карлоса Альварадо Кесады, позиционирует себя как лидер прогрессивного крыла с акцентом на системные социальные реформы. Ее ключевое предвыборное обещание — доведение бюджетных расходов на образование до конституционных 8% ВВП (в 2025 году этот показатель составил 4,5%). Программа Доблес сочетает решительные меры по борьбе с наркотрафиком и незаконным оборотом оружия с глубокой проработкой социальных причин преступности через финансирование культурных инициатив. В идеологический фундамент кампании также заложены экологическая повестка, принципы гендерного равенства и борьба с безработицей как инструменты преодоления общественного неравенства.

Согласно официальным данным Верховного избирательного трибунала Коста-Рики, в окончательный избирательный список на текущих выборах включены более 3,7 млн граждан республики.

Избирательные участки будут открыты с 06:00 по местному времени до 18:00.