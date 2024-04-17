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    20:14, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    В Копенгагене сгорело здание биржи 17-го века

    В Копенгагене сгорело здание биржи 17-го века
    Фото: Euronews

    Сильный пожар охватил во вторник здание фондовой биржи 17 века в Копенгагене - одно из старейших в датской столице, его знаменитый шпиль рухнул. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

    Здание, расположенное рядом с дворцом Кристиансборг, где заседает парламент, является популярной туристической достопримечательностью. Его характерный шпиль, выполненный в форме хвостов четырех драконов, сплетенных вместе, достигал в высоту 56 метров.

    Огромные клубы дыма поднялись утром над центром города, было видно, как люди бросаются внутрь здания, чтобы спасти ценные артефакты, в том числе картины. Министр культуры Дании Якон Энгель-Шмидт сказал, что было «трогательно» видеть, как прохожие помогают спасателям «спасти из горящего здания сокровища искусства и культовые изображения».

    В здании, построенном в 1615 году, находится штаб-квартира Датской торговой палаты. Глава палаты Брайан Миккельсен тоже помогал выносить картины из здания.

    Теги:
    Пожар Европа Видео Происшествия Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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