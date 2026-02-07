РУ
    15:37, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    В Конституции РК создается дополнительная правовая основа для борьбы с принуждением к браку

    Закрепление принципа добровольности брака на конституционном уровне создает дополнительную правовую основу для противодействия любым формам принуждения. Об этом заявила председатель Актюбинского областного маслихата Гулкасима Суентаева, выступая на очередном заседании Комиссии по конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.
    Она отметила, что впервые за годы независимости Казахстана предлагается закрепить в Конституции понятие брака как добровольного и равноправного союза мужчины и женщины, зарегистрированного государством.

    — Это безусловно усилит защиту всех прав женщин в Казахстане. Закрепление принципа добровольности брака в Конституции создает дополнительную правовую основу для борьбы с любыми формами принуждения, — сказала Гулкасима Суентаева.

    По ее словам, официальная государственная регистрация брака выступает гарантией со стороны государства, обеспечивает юридическую ясность, защищает права супругов и детей, а также гарантирует равенство и стабильность семейных отношений.

    Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.

