В Конституции РК создается дополнительная правовая основа для борьбы с принуждением к браку

Она отметила, что впервые за годы независимости Казахстана предлагается закрепить в Конституции понятие брака как добровольного и равноправного союза мужчины и женщины, зарегистрированного государством.

— Это безусловно усилит защиту всех прав женщин в Казахстане. Закрепление принципа добровольности брака в Конституции создает дополнительную правовую основу для борьбы с любыми формами принуждения, — сказала Гулкасима Суентаева.

По ее словам, официальная государственная регистрация брака выступает гарантией со стороны государства, обеспечивает юридическую ясность, защищает права супругов и детей, а также гарантирует равенство и стабильность семейных отношений.

Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.