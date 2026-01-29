В Комиссию по Конституционной реформе поступило более двух тысяч предложений

— Мы работаем с вами в ответственный момент. Инициативы парламентской реформы потребовали от нас глубокого переосмысления всей Конституции. Изменившиеся общественные отношения, новые технологии, цифровизация и искусственный интеллект вызвали необходимость дополнительной правовой регламентации. Современные вызовы и более глубокая регламентация прав человека нуждаются в обновленных правовых рамках. Все это должно быть синхронно отражено в Основном законе, — сказала она.

По ее словам, точечные поправки не обеспечивают той целостности и ясности, которая необходима для устойчивой реализации изменений.

— Сегодня наше обсуждение выходит за рамки обычных корректив в действующий текст Конституции. На сегодняшний день в Комиссию поступило более двух тысяч предложений, затрагивающих более половины действующих норм. Все предложения коллег, экспертов и граждан нашей страны значимы и обоснованы. Их логика существенна, а количество — велико. Теперь перед нами стоит задача, которая выходит за рамки правки или дополнения отдельных разделов Основного закона страны. И это не просто актуализация текста Конституции 1995 года к реалиям сегодняшнего дня. Это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантий прав и свобод, механизмов взаимодействия институтов власти и общества. Такой уровень комплексных изменений органично выводит нас к необходимости нового текста, а не к серии фрагментарных поправок, — пояснила депутат.

Дания Еспаева также отметила, что такая логика соответствует статье 26 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», которая предусматривает принятие новой редакции нормативного документа при внесении изменений, затрагивающих более половины его текста.