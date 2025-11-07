В колодец глубиной 14 метров упал рабочий в Талдыкоргане

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в Талдыкоргане во время ремонта водопровода мужчина, 1991 года рождения, по неосторожности упал в колодец глубиной около 14 метров.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС развернули штатив и веревочную систему, спустились вниз, зафиксировали пострадавшего на носилках, подняли на поверхность и передали бригаде скорой помощи.

МЧС напоминает: не спускайтесь в колодцы и траншеи без страховки, используйте каску и привязь.



Как сообщалось ранее, в июле т.г мужчина упал в цистерну и погиб на трассе в Павлодарской области.