    14:40, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В колодец глубиной 14 метров упал рабочий в Талдыкоргане

    Сотрудники МЧС спасли мужчину, упавшего в глубокий колодец, передает агентство Kazinform.  

    Кадр из видео МЧС

    Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в Талдыкоргане во время ремонта водопровода мужчина, 1991 года рождения, по  неосторожности упал в колодец глубиной около 14 метров.

    Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС развернули штатив и веревочную систему, спустились вниз, зафиксировали пострадавшего на носилках, подняли на поверхность и передали бригаде скорой помощи.

    МЧС напоминает: не спускайтесь в колодцы и траншеи без страховки, используйте каску и привязь.

    Как сообщалось ранее, в июле т.г мужчина упал в цистерну и погиб на трассе в Павлодарской области.

    МЧС Происшествия, ЧС Видео Талдыкорган
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
