Мужчина упал в цистерну и погиб на трассе в Павлодарской области

По информации ДП Павлодарской области, инцидент произошел на трассе между селами Торт Кудук и Береке. По предварительным данным, мужчина упал в автоцистерну при попытке набрать бензин.

— В ночь на 8 июля на автодороге «Павлодар-Кызылорда» в автоцистерне седельного тягача марки MAN погиб водитель. Полицией проводится проверка по факту несчастного случая, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее в Павлодаре на центральной набережной погибла пенсионерка, катавшаяся на прогулочном велосипеде. Отмечалось, что семья из женщины, ее мамы и трех дочерей не справились с управлением и врезались в металлический забор.