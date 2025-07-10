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    12:44, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Мужчина упал в цистерну и погиб на трассе в Павлодарской области

    Несчастный случай произошел на трассе Павлодар — Кызылорда ночью 8 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    грузовик
    Фото: pixabay.com

    По информации ДП Павлодарской области, инцидент произошел на трассе между селами Торт Кудук и Береке. По предварительным данным, мужчина упал в автоцистерну при попытке набрать бензин.

    — В ночь на 8 июля на автодороге «Павлодар-Кызылорда» в автоцистерне седельного тягача марки MAN погиб водитель. Полицией проводится проверка по факту несчастного случая, — сообщили в ДП Павлодарской области.

    Напомним, ранее в Павлодаре на центральной набережной погибла пенсионерка, катавшаяся на прогулочном велосипеде. Отмечалось, что семья из женщины, ее мамы и трех дочерей не справились с управлением и врезались в металлический забор.

    Теги:
    Регионы Казахстана Грузоперевозки Несчастный случай Трассы Происшествия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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