Строящиеся 11 лет водоочистные сооружения запустили в День Конституции в Кокшетау

Этого события жители города Кокшетау ждали долгих 11 лет. В День Конституции состоялось открытие долгожданного объекта.

Проблемы с водоснабжением в Кокшетау были уже тогда, когда строительство только начиналось, ведь старая станция очистки, 1969 года постройки, давно не выполняла свои функции должным образом и была непригодна с 1986 года. За это время горожане свыклись с мыслью о том, что вода из крана может идти только на бытовые нужды.

Практически в каждом многоквартирном жилом доме появился автомат с водой, рядом с которым то и дело выстраиваются очереди. Горожане пьют воду только из этих водоматов, а также заказывают или же покупают ее в магазинах. Поэтому питьевая вода в Кокшетау — дорогое удовольствие. С введением новых водоочистных сооружений многолетняя проблема, как уверяют чиновники, решится.

Фото: Ақмола облысының әкімдігі

— Мы завершили этапы строительства и произвели пуско-наладочные работы данного объекта. Он строился 11 лет, но не нашей компанией, наша компания начала строительство только в 2023 году. Объект завершен. Предварительные анализы показали, что вода соответствует всем необходимым ГОСТам и даже лучше их. Проект проходил корректировку дважды, — поделился технический директор компании ТОО «Caspian Contractors Trust» Сергей Микотин.

Главным технологическим прорывом стало внедрение пятиступенчатой системы очистки.

Помимо дезинфекции, коагуляции и фильтрации добавлены новые этапы — флокуляция и седиментация, что позволяет добиться высочайшего качества воды, безопасной для ежедневного употребления.

Фото: Ақмола облысының әкімдігі

По словам главного санитарного врача Акмолинской области Серика Омарханова, до этого дня в Кокшетау была самая плохая вода по республике. Санврачи уже исследовали воду, прошедшую новые очистные, и по всем показателям она качественная и пригодна для питья.

По словам генерального директора ГКП на ПХВ «Көкшетау Су Арнасы» Юрия Шенгальц, сегодняшнее суточное потребление воды городом Кокшетау колеблется от 24 до 25 тысяч кубов, поэтому мощности в 30 тысяч хватит с запасом.

— И у нас сейчас будет на консервации действующая ранее станция, в дальнейшем мы произведем там ремонт. А это еще 14 тысяч кубов. С учетом роста города и потребления она будет в резерве у нас, — поделился Юрий Шенгальц.

После запуска предприятию предстоит промывать сетей города.

Фото: Ақмола облысының әкімдігі

— Существует проблема по старым домостроениям, где внутренние разводящие сети в неудовлетворительном состоянии. Тоже надо будет работать КСК, ОСИ, заменить это все. Теперь с учетом запуска мы начнем поэтапно промывать сети по городу. Промывка займет около двух месяцев. Сейчас по изношенным сетям в отделе строительства у нас уже 17 проектов, по мере выделения средств будем обозначать приоритетные направления. Процент изношенности водопроводных сетей города — 48%. Это 365 км сетей, — добавил спикер.

Теперь город Кокшетау полностью переходит на подачу воды населению из Чаглинского водохранилища. Сергеевское становится резервным. А это сэкономит достаточно большие деньги.

Фото: Ақмола облысының әкімдігі

— Мы 1 млрд тенге субсидируем в воду. Берем ее из Сергеевки. Вода дорогая. И 1 млрд тенге ежегодно выделяем из бюджета, чтобы жители не почувствовали эту дороговизну. Теперь будем свою воду пить из Чаглинки, а эти деньги передадим на нужды города. Здесь 30 тысяч кубов, реконструкция старой добавит еще 14 тысяч кубов, итого 44 тысячи кубов. А этого уже достаточно для города-полумиллионника. Это с учетом развития города Кокшетау. Думаю, в скором времени Кокшетау станет местом притяжения, люди со всех районов Казахстана захотят тут жить, — поделился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: Ақмола облысының әкімдігі

После запуска станции присутствующие, в том числе и аким области, испробовали на вкус воду, прошедшую очистку. Осталось сравнить качество воды самим горожанам.

