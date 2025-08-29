РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:11, 29 Август 2025 | GMT +5

    Минэкологии объяснило необычный цвет воды в алматинской реке

    Жители заметили изменения цвета воды в реке Весновка в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: Минэкологии

    По словам горожан, вода приобрела ржавый оттенок, что вызвало обеспокоенность горожан.

    В Министерстве экологии и природных ресурсов прокомментировали ситуацию.

    – По информации ГУ Казселезащита: в русле реки проводились работы по очистке стабилизатора водотока, в результате чего частицы ржавчины попали в воду и вода приобрела ржавый цвет, – отметили в Минэкологии.

    Как уточнили в пресс-службе, специалистов направили для оценки ситуации.

    Напомним, 4 августа 2025 года жители Алматы заметили, что вода в реке Каргалы приобрела ярко-зеленый оттенок. Фото и видео необычного явления быстро разлетелись по социальным сетям, вызвав обеспокоенность среди горожан. В Министерстве экологии и природных ресурсов РК агентству сообщили, что начаты мероприятия по выявлению причин.

    Позже комиссия провела обследование стока воды в реку Улкен Алматы и назвала результаты проверки. Выявленные следы красящего вещества, предположительно, относятся к водорастворимой пищевой краске, сброшенной в систему ливневой канализации.

    Камшат Абдирайым
    Автор
