Минэкологии объяснило необычный цвет воды в алматинской реке
Жители заметили изменения цвета воды в реке Весновка в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам горожан, вода приобрела ржавый оттенок, что вызвало обеспокоенность горожан.
В Министерстве экологии и природных ресурсов прокомментировали ситуацию.
– По информации ГУ Казселезащита: в русле реки проводились работы по очистке стабилизатора водотока, в результате чего частицы ржавчины попали в воду и вода приобрела ржавый цвет, – отметили в Минэкологии.
Как уточнили в пресс-службе, специалистов направили для оценки ситуации.
Напомним, 4 августа 2025 года жители Алматы заметили, что вода в реке Каргалы приобрела ярко-зеленый оттенок. Фото и видео необычного явления быстро разлетелись по социальным сетям, вызвав обеспокоенность среди горожан. В Министерстве экологии и природных ресурсов РК агентству сообщили, что начаты мероприятия по выявлению причин.
Позже комиссия провела обследование стока воды в реку Улкен Алматы и назвала результаты проверки. Выявленные следы красящего вещества, предположительно, относятся к водорастворимой пищевой краске, сброшенной в систему ливневой канализации.