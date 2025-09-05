В Кокшетау открылся центр инклюзивного образования
В Кокшетау на базе школы-гимназии № 13 «ЭКОС» заработал ресурсный центр по внедрению инклюзивных практик, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.
Это пространство, где каждый ребенок сможет почувствовать, что для него открыты те же двери, что и для всех остальных.
В Акмолинской области при поддержке «Самрук-Казына» это уже пятый кабинет инклюзии. Ранее подобные классы были оснащены в селах Оразак, Кызылжар, Караменды батыр и имени Ы. Алтынсарина. Сегодня инклюзивным образованием охвачено 164 ребенка.
На открытии собрались заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова, управляющий директор АО «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов, представители фондов Baquatty aimaq qory, ANSA, ESEN Foundation, «Болашак». Но главными героями события стали дети и их родители — именно ради них создан этот центр.
— Открытие таких кабинетов очень важно, так как количество детей с особыми образовательными потребностями с каждым годом увеличивается. Выражаю благодарность АО «Самрук-Казына» за большой вклад в инклюзивное образование Акмолинской области, — отметила в своем выступлении Алтынай Амренова.
Она также подчеркнула, что в своем Послании и на заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание вопросам воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями, а новый центр стал практическим подтверждением этих инициатив.
Новый кабинет в Кокшетау площадью 93 квадратных метра оборудован по последнему слову: здесь есть сенсорные комнаты, зал ЛФК и сенсорной интеграции, интерактивная панель и логопедические зонды. Их будут посещать 101 ребенок. Современное оборудование и методические пособия помогают развивать речь, моторику, сенсорное восприятие и навыки общения, что способствует не только школьной успеваемости, но и формированию уверенности, вовлеченности в коллектив и полноценному участию в школьной жизни.
Занятия будут проводить 30 специалистов, прошедших обучение по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Программа подготовки включала теорию, практику и методическое сопровождение в течение всего учебного года.
— Мы создаем сеть кабинетов инклюзии в школах, чтобы каждый ребенок мог развиваться вместе со своими сверстниками. Поддержка специалистов помогает детям не только учиться, но и приобретать жизненные навыки, которые будут нужны им в будущем. По Астане у нас действует 21 кабинет, которые посещают более 1000 особенных школьников. Это позволило охватить инклюзивным образованием около 40% учащихся столицы, — отметил управляющий директор АО «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов.
К слову, в Акмолинской области проживают 13 519 детей с особыми образовательными потребностями. Для них в школах и садах уже работает 126 кабинетов поддержки, где занимаются свыше 2500 ребят и трудятся 470 педагогов. Новый центр в Кокшетау дополнительно охватит еще 95 детей.
Отметим, проект в регионе фонд «Samruk-Kazyna Trust» реализует совместно с фондом «Baquatty Aimaq Qory». Также вклад в открытие кабинета внесли акимат Акмолинской области и фонды «ANSA» и «Esen foundation».
Крайне важен сам факт объединения усилий. Государство, бизнес и общественные организации показали, что вместе можно решать задачи, которые долгое время казались слишком сложными. Новый центр стал не просто событием для Кокшетау, но и примером того, как идеи инклюзии превращаются в реальность.