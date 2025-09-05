В Кокшетау открылся центр инклюзивного образования

Это пространство, где каждый ребенок сможет почувствовать, что для него открыты те же двери, что и для всех остальных.

В Акмолинской области при поддержке «Самрук-Казына» это уже пятый кабинет инклюзии. Ранее подобные классы были оснащены в селах Оразак, Кызылжар, Караменды батыр и имени Ы. Алтынсарина. Сегодня инклюзивным образованием охвачено 164 ребенка.

Фото: УВП Акмолинской области

На открытии собрались заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова, управляющий директор АО «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов, представители фондов Baquatty aimaq qory, ANSA, ESEN Foundation, «Болашак». Но главными героями события стали дети и их родители — именно ради них создан этот центр.

— Открытие таких кабинетов очень важно, так как количество детей с особыми образовательными потребностями с каждым годом увеличивается. Выражаю благодарность АО «Самрук-Казына» за большой вклад в инклюзивное образование Акмолинской области, — отметила в своем выступлении Алтынай Амренова.

Она также подчеркнула, что в своем Послании и на заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание вопросам воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями, а новый центр стал практическим подтверждением этих инициатив.

Новый кабинет в Кокшетау площадью 93 квадратных метра оборудован по последнему слову: здесь есть сенсорные комнаты, зал ЛФК и сенсорной интеграции, интерактивная панель и логопедические зонды. Их будут посещать 101 ребенок. Современное оборудование и методические пособия помогают развивать речь, моторику, сенсорное восприятие и навыки общения, что способствует не только школьной успеваемости, но и формированию уверенности, вовлеченности в коллектив и полноценному участию в школьной жизни.

Занятия будут проводить 30 специалистов, прошедших обучение по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Программа подготовки включала теорию, практику и методическое сопровождение в течение всего учебного года.

— Мы создаем сеть кабинетов инклюзии в школах, чтобы каждый ребенок мог развиваться вместе со своими сверстниками. Поддержка специалистов помогает детям не только учиться, но и приобретать жизненные навыки, которые будут нужны им в будущем. По Астане у нас действует 21 кабинет, которые посещают более 1000 особенных школьников. Это позволило охватить инклюзивным образованием около 40% учащихся столицы, — отметил управляющий директор АО «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов.

К слову, в Акмолинской области проживают 13 519 детей с особыми образовательными потребностями. Для них в школах и садах уже работает 126 кабинетов поддержки, где занимаются свыше 2500 ребят и трудятся 470 педагогов. Новый центр в Кокшетау дополнительно охватит еще 95 детей.

Отметим, проект в регионе фонд «Samruk-Kazyna Trust» реализует совместно с фондом «Baquatty Aimaq Qory». Также вклад в открытие кабинета внесли акимат Акмолинской области и фонды «ANSA» и «Esen foundation».

Крайне важен сам факт объединения усилий. Государство, бизнес и общественные организации показали, что вместе можно решать задачи, которые долгое время казались слишком сложными. Новый центр стал не просто событием для Кокшетау, но и примером того, как идеи инклюзии превращаются в реальность.