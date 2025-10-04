РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:00, 04 Октябрь 2025

    В Кызылординской области запустили газовый проект на месторождении Тузколь

    Министерство энергетики РК объявило о начале реализации социально значимого проекта по добыче и поставке сырого газа с месторождения Тузколь в Кызылординской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

    В Кызылординской области запустили газовый проект
    Фото: Министерство энергетики РК

    Проект реализуется во исполнение стратегических задач, обозначенных в Послании Президента Республики Казахстан,направлен на укрепление энергетической устойчивости и развитие региональной инфраструктуры.

    Оператором проекта выступает ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг», реализующее инициативу в тесной координации с Министерством энергетики и при участии профильных национальных компаний.

    На начальном этапе планируется поставка порядка 30 млн кубометров сырого газа в год. В дальнейшем, с переходом к промышленной разработке газовых залежей месторождений Тузколь (в 2026 году) и Кетеказган Западный (в 2028 году), предусматривается поэтапное увеличение объёмов поставок с потенциальным достижением до 200 млн кубометров в год. Это создаст условия для значительного расширения охвата газоснабжения и укрепления энергетической инфраструктуры региона.

    В Кызылординской области запустили газовый проект
    Фото: Министерство энергетики РК

    Особое внимание в проекте уделяется социальной составляющей: создание новых рабочих мест, вовлечение местных специалистов и развитие сопутствующей инфраструктуры.

    Добытый газ будет перерабатываться на мощностях партнёрских предприятий и поступать в национальную газотранспортную систему.

    12 сентября т.г. Минэнерго РК опровергло информацию о падении добычи газа.

    Нефть/газ Минэнерго РК Кызылординская область Энергетика Месторождение
