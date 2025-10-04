В Кызылординской области запустили газовый проект на месторождении Тузколь

Проект реализуется во исполнение стратегических задач, обозначенных в Послании Президента Республики Казахстан,направлен на укрепление энергетической устойчивости и развитие региональной инфраструктуры.

Оператором проекта выступает ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг», реализующее инициативу в тесной координации с Министерством энергетики и при участии профильных национальных компаний.

На начальном этапе планируется поставка порядка 30 млн кубометров сырого газа в год. В дальнейшем, с переходом к промышленной разработке газовых залежей месторождений Тузколь (в 2026 году) и Кетеказган Западный (в 2028 году), предусматривается поэтапное увеличение объёмов поставок с потенциальным достижением до 200 млн кубометров в год. Это создаст условия для значительного расширения охвата газоснабжения и укрепления энергетической инфраструктуры региона.

Фото: Министерство энергетики РК

Особое внимание в проекте уделяется социальной составляющей: создание новых рабочих мест, вовлечение местных специалистов и развитие сопутствующей инфраструктуры.

Добытый газ будет перерабатываться на мощностях партнёрских предприятий и поступать в национальную газотранспортную систему.

12 сентября т.г. Минэнерго РК опровергло информацию о падении добычи газа.