Минэнерго РК опровергло информацию о падении добычи газа

— Распространяемая в ряде СМИ информация о падении добычи не соответствует официальным данным. Оперативные данные Бюро национальной статистики подтверждают положительную динамику: объем добычи составил 111,1% к показателю аналогичного периода прошлого года. Министерство призывает оперировать исключительно верифицированными данными для объективного освещения ситуации в отрасли. При этом, наблюдаемый рост цен на газ для потребителей не связан с объемами добычи. Это плановый и контролируемый этап реформы, направленной на переход к рыночным механизмам ценообразования, — говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, данная мера необходима для обеспечения долгосрочной стабильности отрасли, привлечения инвестиций в разработку новых месторождений и предотвращения риска дефицита в будущем.

Министерство энергетики подчеркивает, что изменение тарифов является взвешенным решением, которое позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение всех потребителей страны в долгосрочной перспективе.

Ранее в министерстве сообщили, что переговоры с «Газпром» о газификации восточных регионов Казахстана не прекращались.