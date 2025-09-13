РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:56, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Минэнерго РК опровергло информацию о падении добычи газа

    Министерство энергетики РК сообщает об уверенном росте показателей добычи природного газа. За 7 месяцев 2025 года в Казахстане было добыто 17,3 млрд кубометров газа, что на 1,46 млрд кубометров (или на 9,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает агентство Kazinform.

    Фото: pixabay

    — Распространяемая в ряде СМИ информация о падении добычи не соответствует официальным данным. Оперативные данные Бюро национальной статистики подтверждают положительную динамику: объем добычи составил 111,1% к показателю аналогичного периода прошлого года. Министерство призывает оперировать исключительно верифицированными данными для объективного освещения ситуации в отрасли. При этом, наблюдаемый рост цен на газ для потребителей не связан с объемами добычи. Это плановый и контролируемый этап реформы, направленной на переход к рыночным механизмам ценообразования, — говорится в сообщении.

    Как отметило ведомство, данная мера необходима для обеспечения долгосрочной стабильности отрасли, привлечения инвестиций в разработку новых месторождений и предотвращения риска дефицита в будущем.

    Министерство энергетики подчеркивает, что изменение тарифов является взвешенным решением, которое позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение всех потребителей страны в долгосрочной перспективе.

    Ранее в министерстве сообщили, что переговоры с «Газпром» о газификации восточных регионов Казахстана не прекращались.

    Теги:
    Добыча Минэнерго РК Газ
    Аружан Сердалина
    Автор
