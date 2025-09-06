РУ
    Переговоры с «Газпром» о газификации восточных регионов Казахстана не прекращались — Минэнерго

    Министерство энергетики РК в ответе на официальный запрос агентства Kazinform сообщило, на какой стадии находятся переговоры о газификации Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай с помощью транзитного трубопровода, который будет проведен из России в Китай.

    Фото: ТОО «Азиялық Газ құбыры»

    Напомним, в социальных сетях и в некоторых СМИ писали, что компания CNPC и компания «Газпром» решили транспортировать российский газ в Китай по территории Монголии и, таким образом, вариант газификации сразу трех областей Казахстана в рамках проекта «Газпрома» стал бы неосуществимым.

    В Министерстве энергетики РК сообщили, что российская сторона официально не уведомляла Казахстан о том, что отказывается от данного варианта.

    — В настоящее время со стороны Российской Федерации не публикуется официальной информации о проекте транзита газа в Китай через северо-восток нашей страны. В свою очередь, Министерство ведет переговоры с «Газпром» о поставке газа из Российской Федерации в рамках дорожной карты, подписанной между Правительством и «Газпром», — говорится в сообщении Минэнерго.

    В ответе также сообщается, что в ВКО, области Абай и Павлодарской области планируется обеспечить природным газом 1 053 населенных пункта и более 2 миллионов жителей.

    — Наряду с этим, есть прогнозные объемы потребления товарного газа потребителями этих регионов до 2040 года. Объем потребления к 2040 году определен на уровне 4,9 млрд кубометров в год. Уточненные показатели будут определены в ходе проектирования и в зависимости от появления новых потребителей, — сообщает Министерство.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане изучают потенциальные возможности импорта туркменского газа.

