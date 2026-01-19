В Китае снижают стоимость и повышают качество услуг по уходу за детьми

В настоящее время в стране насчитывается 126 тыс. учреждений по уходу за детьми, которые предоставляют в общей сложности 6,66 млн соответствующих мест. Средняя стоимость услуг по уходу за детьми на полный день по всей стране снизилась на 29 процентов, что значительно снизило финансовую нагрузку на семьи.

Поскольку услуги по уходу за детьми становятся все более доступными по цене, по всему Китаю принимаются новые меры для повышения их качества. Например, Шанхай, крупный город на востоке Китая, стремится обеспечить полный охват детскими садами на уровне микрорайонов, чтобы облегчить семьям временный и почасовой уход за детьми. Тем временем в городе Чэнду (адм. центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай) ведется работа над продвижением стандартизированных, регулируемых операций, одновременно создавая свой бренд «интеллектуального ухода» за детьми.

В девяти провинциях внедрены системы субсидирования услуг по уходу за детьми, в то время как 1 315 уездов внедрили такие меры поддержки, как субсидии на строительство учреждений и оперативное финансирование.

В декабре 2025 года проект закона КНР об услугах по уходу за детьми был представлен на рассмотрение в первом чтении 19-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.

Законопроект, устанавливающий строгие комплексные стандарты в таких областях, как лицензирование учреждений, управление персоналом, мониторинг процессов и реагирование на чрезвычайные ситуации, всесторонне обеспечивает безопасность детей и, таким образом, эффективно решает проблемы, вызывающие озабоченность китайских родителей.

Согласно документу, опубликованному Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, с 2026 по 2030 год страна должна расширить демонстрации и испытания субсидируемых услуг по уходу за детьми, оказать поддержку общественным службам по уходу за детьми, интегрированным яслям и службам по уходу за детьми, а также предпринять шаги по совершенствованию соответствующих систем.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, для дальнейшего улучшения своих услуг по уходу за детьми Китай будет привлекать больше талантливых специалистов в этом секторе и создаст всеобъемлющие механизмы надзора с межведомственной координацией.

