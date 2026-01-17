Генеральное консульство Казахстана открылось в китайском Гуанчжоу

Его консульский округ охватывает провинции Гуандун, Хунань, Хайнань и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.

В последние годы Гуанчжоу стал свидетелем активизации торговых контактов и людских обменов с Казахстаном.

В июне 2025 года ведущий китайский авиаперевозчик China Southern Airlines официально открыл прямую авиалинию Гуанчжоу-Алматы. На данный момент частота рейсов по ней увеличилась с первоначальных 3 в неделю до 5.

В прошлом году генконсульство Казахстана открылось в кыргызстанском городе Ош.