    14:18, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Генеральное консульство Казахстана открылось в китайском Гуанчжоу

    Официально начало работу генеральное консульство Казахстана в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщили в Канцелярии по иностранным делам муниципалитета города Гуанчжоу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Казахстан и Китай
    Фото: Kazinform

    Его консульский округ охватывает провинции Гуандун, Хунань, Хайнань и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.

    В последние годы Гуанчжоу стал свидетелем активизации торговых контактов и людских обменов с Казахстаном.

    В июне 2025 года ведущий китайский авиаперевозчик China Southern Airlines официально открыл прямую авиалинию Гуанчжоу-Алматы. На данный момент частота рейсов по ней увеличилась с первоначальных 3 в неделю до 5. 

    В прошлом году генконсульство Казахстана открылось в кыргызстанском городе Ош.

    Теги:
    Казахстан Китай КНР МИД РК Консульство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
