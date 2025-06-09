В Китае рекордно выросли цены на золотые украшения

По данным ГСУ КНР, цены на золотые украшения, домашний текстиль и гаджеты для развлечений в Китае в мае 2025 года выросли на 40,1%, 1,9% и 1,8% в годовом исчислении.

В мае текущего года зафиксировано снижение цен на автомобили с бензиновыми двигателями и электромобили на 4,2% и 2,8% соответственно.

При этом в мае 2025 года отмечен рост цен на услуги на 0,5%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в предыдущем месяце.

Индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в Китае в мае 2025 года снизился на 3,3% в годовом исчислении.

Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, снизился на 0,1% в годовом исчислении.

Напомним, что правительство КНР в текущем году планирует удержать рост индекса потребительских цен на уровне 2%. В 2025 году власти Китая сосредоточены на наращивании потребительского потенциала, стабилизации спроса на товары длительного пользования и расширении потребления в сфере услуг.

По итогам 2024 года ВВП страны составил 134,9 трлн юаней (более $18 трлн).

Ранее сообщалось, французский фермер нашел золотую жилу стоимостью 4 миллиарда евро.