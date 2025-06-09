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    08:42, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    В Китае рекордно выросли цены на золотые украшения

    Цены на ювелирные изделия из золота в Китае выросли на 40,1% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    украшения ювелирка
    Фото: pixabay

    По данным ГСУ КНР, цены на золотые украшения, домашний текстиль и гаджеты для развлечений в Китае в мае 2025 года выросли на 40,1%, 1,9% и 1,8% в годовом исчислении.

    В мае текущего года зафиксировано снижение цен на автомобили с бензиновыми двигателями и электромобили на 4,2% и 2,8% соответственно.

    При этом в мае 2025 года отмечен рост цен на услуги на 0,5%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в предыдущем месяце.

    Индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в Китае в мае 2025 года снизился на 3,3% в годовом исчислении.

    Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, снизился на 0,1% в годовом исчислении.

    Напомним, что правительство КНР в текущем году планирует удержать рост индекса потребительских цен на уровне 2%. В 2025 году власти Китая сосредоточены на наращивании потребительского потенциала, стабилизации спроса на товары длительного пользования и расширении потребления в сфере услуг.

    По итогам 2024 года ВВП страны составил 134,9 трлн юаней (более $18 трлн).

    Ранее сообщалось, французский фермер нашел золотую жилу стоимостью 4 миллиарда евро.

    Теги:
    Цена Китай Золото Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
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