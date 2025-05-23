Французский фермер Мишель Дюпон нашел золото в воде, когда шел вдоль ручья, протекающего через его землю. Запасы 150 тонн драгоценного металла оцениваются в 4 миллиарда евро.

- Я просто проводил плановый осмотр своего участка земли. В этот момент я увидел странное свечение. Когда я копнул немного глубже, я не мог поверить в то, что держу в руке, — говорит фермер.

Французское правительство немедленно вмешалось и конфисковало найденное фермером золото. По закону оно должно быть передано государству. Если Дюпон захочет вести добычу на своей земле, он должен получить разрешение от правительства.

По словам Мишеля Дюпона, после открытия месторождения золота спрос на территорию вокруг его земли резко возрос.

Мнения местного населения по поводу обнаруженных золотых приисков разделились. Некоторые обеспокоены тем, что если поблизости начнется крупномасштабная добыча драгоценного металла, это нанесет вред окружающей среде. Другие считают эту ситуацию позитивной, поскольку она может создать новые рабочие места.