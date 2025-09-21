РУ
    Ученые Китая разработали метод клеточного омоложения приматов

    Китайские ученые впервые продемонстрировали, что генно-модифицированные человеческие стволовые клетки способны обратить ключевые признаки старения у обезьян. Это открытие приближает медицину к созданию эффективных методов борьбы со старением у человека, сообщает корреспондент агентства Kazinform. 

    Aging in primates
    Collage credit: Grok/Canva

    Исследование, опубликованное в журнале Cell, было проведено специалистами из Китайской академии наук и Столичного медицинского университета. Ученые использовали новый тип стволовых клеток человека — мезенхимальные прогениторные клетки, устойчивые к старению, созданные путем перепрограммирования генетических путей, связанных с долголетием, включая ген FOXO3.

    В течение 44 недель пожилым испытуемым макакам дважды в месяц вводили SRC внутривенно из расчета 2×10⁶ клеток на килограмм массы тела. Побочных эффектов зафиксировано не было.

     — Пересаженные клетки не вызвали ни опухолей, ни повреждения тканей, что долгое время оставалось серьезным препятствием для применения стволовых клеток в терапии, — отмечают авторы методики.

    Результаты показали эффект системного омоложения в 10 основных физиологических системах и 61 типе тканей. У обезьян, участвовавших в эксперименте, наблюдалось улучшение памяти, оздоровление структуры мозга, укрепление костей и восстановление репродуктивной функции. Анализ тканей показал снижение выраженности атрофии мозга, остеопороза, фиброза и жировых отложений.

    На клеточном уровне SRC-клетки сокращали количество стареющих клеток, подавляли хроническое воспаление и увеличивали количество прогениторных клеток в нервной и репродуктивной системах. На молекулярном уровне терапия способствовала стабилизации генома, улучшению клеточного ответа на стресс и восстановлению белкового баланса. Более чем в половине исследованных тканей наблюдалось возвращение экспрессии генов к «молодому» профилю.

    Согласно биологическим «часам старения», основанным на машинном обучении, лечение позволило «омолодить» незрелые нейроны на 6 — 7 лет, а яйцеклетки — примерно на 5 лет.

    — Это первое доказательство того, что модифицированные человеческие стволовые клетки способны обеспечить устойчивый омолаживающий эффект в модели на приматах, — подчёркивают исследователи.

    Дополнительный анализ показал, что основной терапевтический эффект обеспечивали экзосомы — микроскопические частицы, выделяемые SRC-клетками. Экзосомы сохраняли целостность генома и значительно снижали дегенерацию органов при введении старым мышам. Лабораторные эксперименты подтвердили, что они способны омолаживать человеческие нейроны, клетки печени и яичников.

    По словам авторов, терапия с использованием SRC представляет собой «целостное вмешательство против старения», обеспечивающее защитный эффект для взаимосвязанных систем организма — нервной, репродуктивной и иммунной.

    Ранее исследователи из России и Великобритании разработали математическую модель памяти и просчитали с ее помощью оптимальное число органов чувств для живых существ, а также роботов и систем искусственного интеллекта.

    Оригинал текста можно прочитать здесь.

