В Китае понизили уровень опасности из-за проливных дождей

Национальная метеослужба Китая объявила предупреждение «желтого» уровня в связи с проливными дождями в юго-восточных и южных регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По сообщению Национального метеорологического центра (НМЦ) Китая, с понедельника на вторник сильные дожди ожидаются в провинциях Фуцзянь, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

По прогнозам, местами в провинции Гуандун суточное количество осадков составит 100 — 160 мм.

Метеослужба призвала местные органы власти и соответствующие ведомства отключить находящиеся на открытом воздухе опасные источники электропитания и приостановить работу на открытых пространствах.

Также рекомендовано проверить системы водоотведения в городах и на сельскохозяйственных угодьях, а также предупредить о возможных стихийных бедствиях, таких как горные потоки, оползни и сели.

Стоит отметить, что в Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Ранее сообщалось, что в 11 человек пропали без вести из-за сильных ливней в Китае.