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    16:10, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    В Китае понизили уровень опасности из-за проливных дождей

    дожди
    Фото: pixabay.com

    Национальная метеослужба Китая объявила предупреждение «желтого» уровня в связи с проливными дождями в юго-восточных и южных регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По сообщению Национального метеорологического центра (НМЦ) Китая, с понедельника на вторник сильные дожди ожидаются в провинциях Фуцзянь, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

    По прогнозам, местами в провинции Гуандун суточное количество осадков составит 100 — 160 мм.

    Метеослужба призвала местные органы власти и соответствующие ведомства отключить находящиеся на открытом воздухе опасные источники электропитания и приостановить работу на открытых пространствах.

    Также рекомендовано проверить системы водоотведения в городах и на сельскохозяйственных угодьях, а также предупредить о возможных стихийных бедствиях, таких как горные потоки, оползни и сели.

    Стоит отметить, что в Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

    Ранее сообщалось, что в 11 человек пропали без вести из-за сильных ливней в Китае.

    Теги:
    Дожди Китай Осадки В мире Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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