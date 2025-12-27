В Китае нашли 2200-летнюю магистраль эпохи Цинь

Это отрезок дороги, протяженностью около 13 километров, который является частью так называемого Прямого пути Цинь — магистрали на 900 км по северу страны. Результаты исследований были представлены Институтом защиты и изучения культурного наследия города Юлин в провинции Шэньси. Работы на объекте начались в прошлом году.

Как отмечается, прямой путь Цинь был построен в период правления первого императора объединенного Китая Цинь Шихуанди, который находился у власти в 221–210 годах до нашей эры. Согласно историческим источникам, дорогу возвели всего за пять лет — сразу после объединения государства. В древности она выполняла функции общегосударственной магистрали, обеспечивая военный и административный контроль над северными регионами.

Дорога прокладывалась практически по прямой линии, пересекая горы, долины и лесные массивы, независимо от особенностей рельефа. Недавно обнаруженный участок расположен в провинции Шэньси, недалеко от исторического центра империи Цинь. В древности маршрут начинался в Сяньяне — столице государства, находившейся рядом с современным Сианем, — и завершался в районе нынешнего Баотоу во Внутренней Монголии.

Археологи отмечают, что значительная часть трассы была утрачена за тысячелетия из-за природной эрозии, сельскохозяйственной деятельности и урбанизации. На участке зафиксированы выровненные поверхности, слои утрамбованного грунта и элементы точной планировки.

Исследования Прямого пути Цинь продолжаются, ученые рассчитывают уточнить полное прохождение древней магистрали и лучше понять масштабы инфраструктурных достижений эпохи Цинь.

