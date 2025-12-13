Какие археологические находки стали самыми значимыми в 2025 году

В подборку вошли находки от памятников эпохи неолита до роскошных погребений древних цивилизаций из Турции, Египта, Италии, Перу, а одно из открытий стало возможным лишь благодаря применению искусственного интеллекта.

Уникальные каменные скульптуры возрастом около 12 тысяч лет найдены в Турции

В Турции объявили о двух уникальных открытиях на Карахан-тепе, одном из важнейших памятников докерамического неолита (12 000–10 200 лет назад).

Первая находка — монументальная T-образная каменная колонна высотой 1,35 метра (4,4 фута), высеченная из скального массива. Это первый в истории образец T-колонны с высеченным на ней образом человеческого лица. Колонну обнаружили в жилом помещении вместе с тремя другими T-столбами.

Фото: Yusuf Aslan/archaeology.org

Вторая находка, найденная на этом же участке, представляет собой композицию из каменной чаши без дна, в ней каменную тарелку и жезлы, а также небольшую чашу с миниатюрными фигурами животных — кабана, грифа и лисицы.

Фигурки высотой всего 3,3 сантиметра (1,3 дюйма), а головы каждого животного были помещены в отдельные кольца из известняка.

По словам руководителя раскопок Неджми Карула из Стамбульского университета, композицию спрятали при так называемом погребении здания. Дело в том, что люди в эпоху неолита относились к постройкам как к живым существам, которые «рождаются, живут и умирают».

Фото: Yusuf Aslan/archaeology.org

Гробница и погребальная маска основателя правящей династии майя в Белизе

После более чем 40 лет раскопок археологи обнаружили в Караколе гробницу Те’ Каб Чаака — основателя правящей династии майя. Это первое захоронение правителя, найденное на этом памятнике, и один из редчайших случаев, когда останки удалось связать с исторической фигурой, известной по иероглифическим надписям.

Фото: археологический проект Каракол, Университет Хьюстона/archaeology.org

Те’ Каб Чаак взошел на престол в 331 году н. э. и руководил городом на раннем этапе его развития. Его гробницу нашла команда археологов из Хьюстонского университета под руководством Арлена и Дианы Чейз. По стилевым признакам комплекс относят к периоду правления Те’ Каб Чаака (до ок. 350 г. н. э.).



Гробница расположена в погребальной камере высотой около двух метров, стены которой были покрыты киноварью. Среди погребального инвентаря — сосуды, нефритовые украшения, резные костяные трубки. Но самым впечатляющим предметом стала погребальная маска из нефрита и раковин, которым был закрыт лик правителя.



Фото: археологический проект Каракол, Университет Хьюстона/archaeology.org

Первые носители языка индоевропейской группы

Ученые впервые смогли точно определить, кто говорил на праиндоевропейском языке, от которого произошли большинство современных языков Европы и Азии.

Генетический анализ более 400 древних людей показал, что этот язык возник у небольшой группы людей численностью около двух тысяч человек, живших 5-6 тысяч лет назад в степях Восточной Украины и юга России. Эти люди стали предками ямной культуры и древних народов Анатолии (полуостров в западной части Азии, современная Турция), а их потомки распространили язык от Европы до Индии.



Фото: Эрих Лессинг/archaeology.org

Древнейший круглый монумент минойской эпохи обнаружен на Крите

На вершине горы Папура в центральной части Крита археологи обнаружили уникальное круглое каменное сооружение, которое считается самым ранним монументальным комплексом минойской цивилизации. Его построили представители минойской культуры в бронзовом веке около 3000 года до н. э. и использовали примерно до 1800 года до н. э.

Диаметр постройки превышает 50 метров. Она состоит из восьми концентрических каменных стен, образующих помещения, соединенные узкими проходами. В центре археологи обнаружили сводчатое здание, разделенное на четыре части, со следами окрашенной штукатурки на стенах.

Фото Джордж Драконакис, Археологический музей в Ираклионе/archaeology.org

Исследователи считают, что комплекс служил общинным центром, то есть местом собраний, ритуалов и коллективных пиршеств. Находка показывает, что минойское общество умело создавать масштабные общественные пространства задолго до формирования дворцовой системы, и пересматривает представления о ранней организации жизни на Крите.

Самые древние мумии в мире обнаружены в Юго-Восточной Азии

Ученые выяснили, что охотники-собиратели (люди, добывающие пропитание охотой) Юго-Восточной Азии мумифицировали умерших еще 10 тысяч лет назад задолго до Египта. Это делает их самыми древними известными мумиями в мире.



Фото: PNAS/archaeology.org

К такому выводу команда под руководством археолога Сяо-чунь Хун (Австралийский национальный университет) пришла после изучения останков 57 человек, найденных в 11 пещерных и открытых памятниках Китая, Вьетнама и Индонезии, датируемых периодом между 10 000 и 2000 годами до н. э. Они обратили внимание на необычные позы скелетов — согнутые, сложенные и скрученные. Как выяснилось, их сначала высушивали над огнем, чтобы они не разлагались. После такой обработки тела становились легкими, и люди, вероятно, переносили мумии своих предков с собой, прежде чем окончательно похоронить их.



Фото: archaeology.org

В Помпеях нашли редкий зал с фресками, посвященные культу Диониса

В Помпеях археологи обнаружили сохранившийся роскошный столовый зал с фресками, где изображена свиты древнегреческого бога вина Диониса в человеческий рост. Это обнаружено в большом доме в районе IX Регио, на что не обратили внимания ранее, при раскопках XVIII века. Богато украшенная столовая имеет выход в сад. Фрески датируются примерно 40–30 годами до н. э.



Фото: Археологический парк Помпеи/archaeology.org

Исследователи отмечают, что для римских жилых интерьеров необычно столь свободное изображение женщин, которых в этой культуре обычно изображали более сдержанно.

Фото: Археологический парк Помпеи/archaeology.org

Гробница фараона Тутмоса II в Египте

Археологи в Египте обнаружили гробницу фараона Тутмоса II, последнюю ранее не найденную усыпальницу правителя XVIII династии.

Фото: New Kingdom Research Foundation/archaeology.org

В погребальной камере археологи нашли фрагменты росписей на стенах и участок потолка, окрашенный в синий цвет с желтыми звездами. Такие украшения в эпоху XVIII династии предназначались исключительно для фараонов — гробницы царских женщин в тот период не расписывали.



Фото: New Kingdom Research Foundation/archaeology.org

Дополнительным подтверждением стали фрагменты текста «Амдуат» — погребального сочинения, описывающего путь умершего фараона в загробном мире.



Также обнаружены надписи на алебастровых сосудах, которые удалось собрать из обломков. В них говорилось, что царица Хатшепсут посвятила памятник своему супругу «царю Верхнего и Нижнего Египта». Единственным фараоном, женатым на Хатшепсут, был ее сводный брат Тутмос II, правивший примерно в 1492–1479 годах до н. э.



Фото: New Kingdom Research Foundation/archaeology.org

ИИ помог расшифровать гимн Вавилону, над которым могли бы работать десятилетиями

Ученые расшифровали ранее неизвестный клинописный гимн, прославляющий Вавилон как первый город в истории. Исследователи изучали фрагмент глиняной таблички из собрания Национального музея Ирака, найденной еще в 1980-х годах в древнем городе Сиппаре.

Фото: Анмар А. Фадил, кафедра археологии, Багдадский университет/archaeology.org

После перевода текста ученые использовали ИИ-модели для поиска совпадений с другими клинописными табличками и смогли выявить 30 фрагментов из 20 разных табличек, относящихся к одному и тому же гимну. Без ИИ этот процесс занял бы годы или даже десятилетия.

На сегодняшний день удалось восстановить около двух третей текста, который, по оценкам, был создан во второй половине II тысячелетия до н. э. Исследователи отмечают, что в отличие от большинства месопотамских текстов, царь не играет центральной роли. В гимне жители Вавилона говорят о себе как о сообществе, подчеркивая, что города и его народа не исчезают, тогда как правители приходят и уходят.

Роскошное захоронение переходной эпохи на севере Перу

Археологи нашли богатое захоронение X века н. э. на памятнике Пампа-ла-Крус, отражающее период смены культурного влияния на северном побережье Перу.

В могиле находились двое пожилых мужчин, похороненных в сидячем положении, характерном для высокогорной традиции Уари.

Фото: Габриэль Прието/archaeology.org

Погребальные предметы от украшений и оружия до керамики сочетают стили горной культуры Уари и прибрежной цивилизации моче. По мнению исследователей, находка фиксирует ключевой момент социально-политических изменений в регионе.

Фото: Габриэль Прието/archaeology.org

ДНК-исследование показало матриархальный уклад общества на территории современной Турции в эпоху неолита

Новое генетическое исследование показало, что поселение в период неолита Чатал-Хююк, которое располагалось на территории нынешней Турции, в центральной Анатолии, было организовано вокруг женской линии родства.

Ученые проанализировали ДНК 131 человека, похороненного в 35 домах поселения, существовавшего примерно в 7150–5950 годах до н. э. Анализ позволил впервые определить пол младенцев и детей.

Фото: Толга Ильдун/archaeology.org

Выяснилось, что девочек и женщин значительно чаще хоронили с погребальными дарами, чем мужчин. Кроме того, люди, похороненные в одном доме, как правило, были связаны по материнской линии, что указывает на то, что женщины оставались в родных домах, а мужчины переходили в семьи своих жен.



По мнению исследователей, такие практики свидетельствуют о женско-центрированной социальной структуре.



Накануне стало известно, что в Казахстане выявлены десятки ранее неизвестных поселений и могильников раннего железного века и тюркского времени, а также более десяти казахских родовых кладбищ XVIII–XIX веков.