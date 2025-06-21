В Китае намерены выявлять вредный для несовершеннолетних контент

Согласно документу, который открыт для получения отзывов общественности, к такой информации относится контент, способный спровоцировать или побудить несовершеннолетних «подражать небезопасному поведению, совершать действия, нарушающие общественную этику, развивать экстремальные эмоции или формировать вредные привычки».

В частности, это может относиться к контенту, содержащему сексуальные намеки или заигрывания, легко вызывающие сексуальные ассоциации, контенту, связанному с оскорблениями в сети, контенту, подстрекающему к дискриминации в отношении определенных групп или регионов, и еще более 30 видам информации, перечисленным в проекте.

В проекте также говорится, что поставщики интернет-продуктов и услуг не должны размещать потенциально вредный контент на видных местах, способных привлечь внимание пользователя, например на главной странице, во всплывающих окнах и в списках трендовых поисковых запросов.

Ранее сообщалось, что Нидерланды призывают запретить соцсети для детей младше 15 лет.