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    10:23, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    В Китае намерены выявлять вредный для несовершеннолетних контент

    Государственная канцелярия интернет-информации КНР опубликовала проект мер по выявлению информации в интернете, которая может повлиять на физическое и психическое здоровье несовершеннолетних, передает агентство Kazinform  со ссылкой на Синьхуа.

    дети, ребенок, телефон, соцсети
    Фото: freepik.com

    Согласно документу, который открыт для получения отзывов общественности, к такой информации относится контент, способный спровоцировать или побудить несовершеннолетних «подражать небезопасному поведению, совершать действия, нарушающие общественную этику, развивать экстремальные эмоции или формировать вредные привычки».

    В частности, это может относиться к контенту, содержащему сексуальные намеки или заигрывания, легко вызывающие сексуальные ассоциации, контенту, связанному с оскорблениями в сети, контенту, подстрекающему к дискриминации в отношении определенных групп или регионов, и еще более 30 видам информации, перечисленным в проекте.

    В проекте также говорится, что поставщики интернет-продуктов и услуг не должны размещать потенциально вредный контент на видных местах, способных привлечь внимание пользователя, например на главной странице, во всплывающих окнах и в списках трендовых поисковых запросов.

    Ранее сообщалось, что Нидерланды призывают запретить соцсети для детей младше 15 лет.

    Теги:
    Соцсети Китай Дети КНР Несовершеннолетние Социальные сети
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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