В Китае частично обрушился мост
На юго-западе Китая обрушилась часть моста на участке национальной автотрассы № 317, соединяющей центральные районы страны с Тибетским автономным районом КНР, передает агентство Kazinform со ссылкой на China Daily.
Первые признаки нестабильности конструкции появились в понедельник, когда на правом берегу у моста Хунци в городе Маркан были зафиксированы деформации склона. После этого движение по мосту было полностью перекрыто в целях безопасности.
Во вторник деформация усилилась, вызвав оползень, который привел к обрушению дорожного полотна и подходящего к мосту участка. Падение опор и пролетных строений сопровождалось плотными клубами пыли и дыма.
По информации властей, жертв и пострадавших нет. Все транспортные средства перенаправлены по объездным маршрутам. Сроки восстановления движения пока не определены.
Ранее мы писали, что в Китае открыли движение по самому высокому в мире мосту.