РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:15, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Китае частично обрушился мост

    На юго-западе Китая обрушилась часть моста на участке национальной автотрассы № 317, соединяющей центральные районы страны с Тибетским автономным районом КНР, передает агентство Kazinform со ссылкой на China Daily.

    В Китае частично обрушился мост
    Фото: The Economic Times

    Первые признаки нестабильности конструкции появились в понедельник, когда на правом берегу у моста Хунци в городе Маркан были зафиксированы деформации склона. После этого движение по мосту было полностью перекрыто в целях безопасности.

    Во вторник деформация усилилась, вызвав оползень, который привел к обрушению дорожного полотна и подходящего к мосту участка. Падение опор и пролетных строений сопровождалось плотными клубами пыли и дыма.

    По информации властей, жертв и пострадавших нет. Все транспортные средства перенаправлены по объездным маршрутам. Сроки восстановления движения пока не определены.

    Ранее мы писали, что в Китае открыли движение по самому высокому в мире мосту.

     

     

    Теги:
    Мост Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают