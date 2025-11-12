В Китае частично обрушился мост

Первые признаки нестабильности конструкции появились в понедельник, когда на правом берегу у моста Хунци в городе Маркан были зафиксированы деформации склона. После этого движение по мосту было полностью перекрыто в целях безопасности.

Во вторник деформация усилилась, вызвав оползень, который привел к обрушению дорожного полотна и подходящего к мосту участка. Падение опор и пролетных строений сопровождалось плотными клубами пыли и дыма.

По информации властей, жертв и пострадавших нет. Все транспортные средства перенаправлены по объездным маршрутам. Сроки восстановления движения пока не определены.

