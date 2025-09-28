Движение открыли по самому высокому в мире мосту

Движение по этому мосту позволит сократить время в пути через ущелье с двух часов до всего лишь двух минут после трехлетнего строительства.

Мост через ущелье Хуацзян, возвышающийся на 625 метров над рекой Бэйпаньцзян в горной местности Гуйчжоу, почти в девять раз выше моста Золотые ворота в Сан-Франциско.

Мост, длина главного пролета которого составляет 1 420 метров, стал подвесным сооружением на стальных ферменных балках с самым большим пролетом в мире, построенным в горной местности.

Сооружение длиной 2 890 метров, которое раскинулось через ущелье Хуацзян, известное как «трещина Земли», стало очередным звеном быстро расширяющейся инфраструктурной сети второй по величине экономики мира.

Мост через реку Бэйпаньцзян, который ранее считался самым высоким в мире, расположен чуть более чем в 100 км от моста через ущелье Хуацзян. Напомним, что у предыдущего «рекордсмена», открытого для движения транспорта в 2016 году, вертикальная протяженность между мостовым настилом и поверхностью реки составляет 565,4 метра.

За прошедшие годы в горной местности Гуйчжоу, одной из наименее развитых провинций Китая, было построено более 30 000 мостов, три из них являются самыми высокими в мире. Около половины из топ-100 высочайших в мире мостов расположены именно в этой китайской провинции.