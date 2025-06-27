В Кыргызстане завершено строительство международной трассы Тюп–Кеген

По словам инженера проекта Султана Сарыбагышева, дорога расположена на северо-востоке Иссык-Кульской области и ведет к джайлоо Каркыра. Новый маршрут создает благоприятные условия для развития международного транспортного сообщения и туризма.

Фото: Кабар

— Общая протяжённость трассы составляет 37 километров. Проект также предусматривает ремонт внутрипоселковых дорог и строительство участка в 13 километров до Сары-Джаза, — отметил Сарыбагышев.

Он добавил, что на сегодня нанесены дорожные разметки, установлено освещение, и дорога полностью готова к сдаче в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что кыргызская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан.