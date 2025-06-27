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    23:50, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане завершено строительство международной трассы Тюп–Кеген

    Строительство международной дороги Тюп–Кеген завершено и готовится к вводу в эксплуатацию, передает агентсво Kazinform со ссылкой на Кабар.

    В Кыргызстане завершено строительство международной трассы Тюп–Кеген
    Фото: Kабар

    По словам инженера проекта Султана Сарыбагышева, дорога расположена на северо-востоке Иссык-Кульской области и ведет к джайлоо Каркыра. Новый маршрут создает благоприятные условия для развития международного транспортного сообщения и туризма.

    В Кыргызстане завершено строительство международной трассы Тюп–Кеген
    Фото: Кабар

    — Общая протяжённость трассы составляет 37 километров. Проект также предусматривает ремонт внутрипоселковых дорог и строительство участка в 13 километров до Сары-Джаза, — отметил Сарыбагышев.

    Он добавил, что на сегодня нанесены дорожные разметки, установлено освещение, и дорога полностью готова к сдаче в эксплуатацию.

    Ранее сообщалось, что кыргызская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан.

    Теги:
    Дороги Трассы Кыргызстан СНГ Центральная Азия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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